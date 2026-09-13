Türkiye genelinde ev, arsa ve tarlaların ekonomik değer kazanması, aileler arasındaki miras paylaşım uyuşmazlıklarını yeni bir boyuta taşıdı.
Miras paylaşımında kardeş kavgasını bitirecek yöntem: Uzman isim açıkladı
Gayrimenkul fiyatlarındaki fahiş artış mirasçı kardeşleri karşı karşıya getirirken, anlaşmazlıkların çözümü için kritik reçete açıklandı. Avukat Ali Kayaoğlu, mahkemelerde 4,5 yıla varan yıpratıcı dava süreçleri yerine arabuluculuk yönteminin zaman ve maliyet avantajı sunduğunu vurguladı.Kaynak: Diğer
Geçmişte aile içinde kolaylıkla çözülen taşınmaz paylaşımları, bugün milyonlarca liralık değerlere ulaşması sebebiyle kardeşler arasında çetin bir ekonomik gerilime dönüşüyor.
Miras kalan taşınmazlar artık yalnızca duygusal bir hatıra değil, her mirasçı için yüksek finansal değer taşıyan bir varlık olarak görülüyor.
Evde oturan kardeşin diğer hissedarların payını satın alacak maddi gücünün olmaması veya zamanla çocuk ve torunların sürece dahil olmasıyla hissedar sayısının artması ortak karar almayı güçleştiriyor.
Aynı konut bir kardeş için "aile yuvası" niteliği taşırken diğeri için "milyonluk bir yatırım" anlamına gelebiliyor.
ARABULUCULUK KARDEŞ KAVGASINI BİTİRİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre miras krizinin çözümü için devreye giren uzman isim Avukat Ali Kayaoğlu, yüksek değere ulaşan konut ve arsaların paylaşımında dava yoluna gitmeden önce arabuluculuk masasına oturulmasının en etkili yöntem olduğunu açıkladı.
Kayaoğlu; taşınmazın tek bir mirasçıda kalması, diğer hissedarların paylarının satın alınması ya da rıza ile satışı konusunda arabulucu huzurunda uzlaşmanın taraflara zaman ve maliyet açısından büyük avantajlar sağladığını belirtti.
Hukukçular ayrıca, masaya oturmadan önce tapudaki hisse yapısının ve taşınmazın güncel piyasa değerinin netleştirilmesinin uzlaşmayı doğrudan kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
ANLAŞAMAYAN MİRASÇILARI 4,5 YILLIK DAVALAR BEKLİYOR
1 Eylül 2023'ten bu yana dava şartı olarak uygulanan arabuluculuk sayesinde, son 1 yılda ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında 23 bin 306, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında ise 4 bin 634 dosyada anlaşma sağlandı.
Arabulucuda uzlaşamayıp mahkemeye taşınan davalar ise yıllarca sürüyor.
2025 yılı adliye faaliyet raporlarına göre miras nedenli ortaklığın giderilmesi davalarının ortalama sonuçlanma süreleri şu şekilde gerçekleşti:
İstanbul Anadolu Adliyesi (Bazı Sulh Hukuk Mahkemeleri): 1.652 gün (Yaklaşık 4,5 yıl)
Tarsus 1. ve 2. Sulh Hukuk Mahkemeleri: 686 gün ile 842 gün arası
Erzurum Adliyesi: 609, 659 ve 670 gün
Gayrimenkulün değeri büyüdükçe tarafların geri adım atmasının zorlaştığını vurgulayan uzmanlar, uzun mahkeme süreçleri yerine arabuluculuk yönteminin tercih edilmesinin hem aile ilişkilerini hem de maddi kayıpları koruduğunu ifade ediyor.