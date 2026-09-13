Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor. Dolar kuru ve ons altındaki küresel hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarına yansırken; gram, çeyrek ve yarım altın güne hareketli başladı.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 1

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel jeopolitik risklerin ons fiyatı üzerindeki baskısı devam ederken, yurt içinde gram altın ve ziynet altın türleri yatırımcıların odağında yer alıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 2

Günün ilk saatleri itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında rakamlar değişti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 3

İşte 13 Eylül 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.784,88 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.114,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 6

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 22.221,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 7

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın satış fiyatı: 44.184,57 TL,

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.300,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 9

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 110.800,25 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 10

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.348,96 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar) - Resim: 11

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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