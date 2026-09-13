ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel jeopolitik risklerin ons fiyatı üzerindeki baskısı devam ederken, yurt içinde gram altın ve ziynet altın türleri yatırımcıların odağında yer alıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Eylül Pazar)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor. Dolar kuru ve ons altındaki küresel hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarına yansırken; gram, çeyrek ve yarım altın güne hareketli başladı.Seçil Kılıç
Günün ilk saatleri itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında rakamlar değişti.
İşte 13 Eylül 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.784,88 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.114,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.221,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın satış fiyatı: 44.184,57 TL,
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.300,00 TL
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 110.800,25 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.348,96 dolar
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.