Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti

BENZER PLAN LEMINA İÇİN DE UYGULANACAK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Mario Lemina için de benzer bir yol haritası belirlendi. Sağlık heyeti, başarılı futbolcuyu da riske atmayarak ancak yüzde 100 hazır duruma geldiğinde sahaya sürmeyi planlıyor.