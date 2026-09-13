Yeniçağ Gazetesi
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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüş takvimi şekillendi. Sarı-kırmızılı taraftarların durumunu merakla beklediği Nijeryalı forvet için sağlık ekibi ve teknik heyet özel bir plan hazırladı.

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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti - Resim: 1

Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor.

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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti - Resim: 2

Nijeryalı oyuncunun Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunsa da teknik heyet, zorlu Karadeniz deplasmanında oyuncuyu riske etmek istemiyor.

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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti - Resim: 3

Yıldız futbolcunun sakatlığının nüksetmemesi adına tam olarak hazır hale gelmesi için milli aranın bitmesi bekleniyor.

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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti - Resim: 4

Nijerya Milli Takımı yetkilileriyle de temas kuran Galatasaray yönetimi, oyuncunun milli ara sürecinde ülkesine gitmemesi ve tedavisinin İstanbul'da sürdürülmesi konusunda anlaşma sağladı.

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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti - Resim: 5

Tedavi süreci tamamlanacak olan Osimhen'in, milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona mücadelesinde formasına kavuşması hedefleniyor.

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Osimhen'in sahalara döneceği tarih netleşti - Resim: 6

BENZER PLAN LEMINA İÇİN DE UYGULANACAK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Mario Lemina için de benzer bir yol haritası belirlendi. Sağlık heyeti, başarılı futbolcuyu da riske atmayarak ancak yüzde 100 hazır duruma geldiğinde sahaya sürmeyi planlıyor.

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