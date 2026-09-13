Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor

Yeni düzenlemeyle tebliğ kapsamındaki ürünlerde, Sabah'ın haberine göre, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması zorunlu olan süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynaklı bileşenlerin dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek.