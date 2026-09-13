Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor

Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak ve tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek amacıyla et ürünlerine ilişkin düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni tebliğde burgerden döner etiketlerine, sucuk ve pastırmadan kullanılan dolgu maddelerine kadar birçok konuda yeni kurallar yer alıyor.

Kaynak: Diğer
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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Yeni düzenlemeyle tebliğ kapsamındaki ürünlerde, Sabah'ın haberine göre, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması zorunlu olan süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynaklı bileşenlerin dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilecek.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 3

Tebliğe ilk kez "burger" ürününün tanımı ve kriterleri eklenecek. Burgerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesine yönelik düzenleme getirilecek.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 4

Teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımına da kısıtlama getirilecek.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 5

SUCUK, PASTIRMA VE KAVURMADA YENİ YASAK

Düzenlemeyle sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanılan bazı uygulamalara ilişkin de yeni kurallar getirilecek.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 6

Et ürünlerinin üretiminde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak.

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Bu düzenlemeyle söz konusu ürünlerin alışılmış tat ve aroma özelliğinin korunması amaçlanıyor.

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Böylece söz konusu ürünlerin "inovatif ürün" olmaktan öte "geleneksel ürün" olarak üretiminin devam etmesi hedefleniyor.

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DÖNER ETİKETKERİNDE YENİ ZORUNLULUK

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de döner etiketleri olacak.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 10

Buna göre döner adının etikette, üretim şekline bağlı olarak "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde yazılması zorunlu hale getirilecek.

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Döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları da kanatlı eti ürünleri ile kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılacak.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 12

DOLGU MADDELERİNE SINIRLAMA

Et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin amacı dışında, örneğin ürün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmasını önlemek için kısıtlayıcı hükümler belirlenecek.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 13

Mevcut hükümler de bu kapsamda detaylandırılacak.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 14

KANATLI ÜRÜNLERİNDE YAĞ ORANI DÜŞÜRÜLECEK

Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirilecek.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 15

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğunda ise başta baharat olmak üzere diğer ürün bileşenlerinden taşınan kalsiyumu tespit etmek amacıyla kontrollü deneme üretimleri yapıldı.

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Tarım Bakanlığı düğmeye bastı: Sucuk ve dönerde yeni dönem başlıyor - Resim: 16

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kanatlı sucuğunun kalsiyum miktarı 350 mg/kg'dan 400 mg/kg'a çıkarılacak.

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