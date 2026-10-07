Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerine veda etti. 39 yaşındaki yıldız, Benin ile oynanan hazırlık karşılaşmasında son kez milli formayı giydi.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından uzun bir veda mesajı yayımlayan Messi, Arjantin'i temsil ettiği yıllara ilişkin duygularını paylaştı.

MESSI'DEN DUYGUSAL VEDA

"Dün son maçımdı ve gök mavisi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim.

Söylemek istediğim daha çok şey kaldı. Hissettiğim her şeyi birkaç kelimeye ya da tek bir gönderiye sığdırmam imkansız. Her zaman yanımda olan ve özellikle en çok ihtiyacım olan zor anlarda bana destek çıkan ailem olmadan bu yolculuk imkansız olurdu.

Arkadaşlarım, sahip olduğum tüm takım arkadaşlarım ve hocalarım ile onların teknik ekipleri de benim için vazgeçilmezdi. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyan ve her zaman söylediğim gibi, hem burada bizimle olarak hem de cennetten attığımız her adımda bize yardım ettiğini bildiğim Diego'yu da unutmak istemiyorum.

Oynadığım tüm kulüplere, duygularıma her zaman saygı duydukları ve Milli Takım formasını giyme zamanı geldiğinde kendimi ülkeme adamama izin verdikleri için teşekkür ederim. Ve elbette, Tanrı'ya şükürler olsun: O'nun rehberliği ve iradesi olmadan buraya kadar gelmeyi hayal bile edemezdik.

Minnettarım. Hepinizi çok seviyorum, sizi özleyeceğim ve her zaman bizim yanımızda, benim yanımda olduğunuz için size her zaman teşekkür edeceğim."

RONALDO'DAN MESSI'YE MESAJ

Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'dan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Portekizli yıldız, uzun yıllar futbol dünyasının zirvesini paylaştığı Messi'ye “Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler.” ifadelerini kullanarak veda etti.