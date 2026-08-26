Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'ya kiralamaya hazırlandığı Jayden Oosterwolde'nin transferinde pürüz çıktı.

RESMİ İMZAYI ATAMADI

Dün İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Hollandalı savunmacı, Roma yetkililerinin sakatlık durumunun ciddi olabileceği yönündeki endişeleri nedeniyle henüz resmi imzayı atamadı.

Roma'ya gitti ama imzayı atamadı: Oosterwolde transferinde pürüz çıktı - Resim : 1

ROMA FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK

Son bilgilere göre; Roma Fenerbahçe ile yeni bir görüşme talep etti. Oosterwolde'nin sahalara en erken ne zaman dönebileceğini netleştirmek isteyen Serie A ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu ek incelemelere tabi tuttuğu da belirtiliyor.

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BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenirken henüz belirsizlik devam ediyor.