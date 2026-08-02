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Kaynak: Haber Merkezi

Serie A'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Roma, Konstantinos Koulierakis transferini resmen açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan stoperin transferinin tamamlandığı ve resmi sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Roma, transferin mali detaylarını paylaşmadı.

Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi, Wolfsburg'a bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

22 yaşındaki savunmacı, yeni takımında 33 numaralı formayı giyecek.

KARİYERİNDE PAOK VE WOLFSBURG FORMALARI GİYDİ

Futbola Yunanistan'ın PAOK kulübünde başlayan Konstantinos Koulierakis, 2022 yılında A takıma yükseldi.

Genç stoper, iki yıl sonra Wolfsburg'a transfer oldu. Kariyeri boyunca 172 resmi maçta görev yapan Koulierakis, 14 gol atarken 8 de asist yaptı.