Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı