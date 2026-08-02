Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji, kuzey kesimlerde yerel sağanak yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Kaynak: Diğer
HAVA SICAKLIĞI
Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam Ardahan ve Kars çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 39°C
Az bulutlu
VAN 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 30°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık