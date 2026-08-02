Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji, kuzey kesimlerde yerel sağanak yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Diğer
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 5

2 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 6

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 7

BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 9

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 10

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 11

ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 12

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 13

ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 15

BOLU 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

15 21
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 17

AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 18

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam Ardahan ve Kars çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 19

ERZURUM 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

KARS 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 39°C
Az bulutlu

VAN 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak - Resim: 21

DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 30°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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