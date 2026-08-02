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Kaynak: Haber Merkezi

Juventus, Bayer Leverkusen'den Kerim Alajbegovic'i transfer ettiğini duyurdu.

İtalyan ekibi, 2007 doğumlu Bosna Hersekli futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşme imzaladı.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OYUNCUSU

Hücum hattında her iki kanatta da görev yapabilen Alajbegovic, iki ayağını etkili kullanabilmesi ve bire bir mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkıyor.

Genç futbolcu, son olarak Salzburg formasıyla geçirdiği sezonda 44 maçta 13 gol atıp 4 asist yaptı.

GENÇ YAŞTA ÖNEMLİ TECRÜBE KAZANDI

Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında yetişen Alajbegovic, kariyerinin ilk döneminde Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı.

Henüz genç yaşına rağmen Bosna Hersek A Milli Takımı formasını 11 kez giyen futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK

İtalyan devi, yüksek potansiyele sahip genç oyuncunun yeni sezonda takıma önemli katkı sağlamasını bekliyor.