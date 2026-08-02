Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan çorak arazide yetiştirilen meyvelerin toplanmasına başlandı.
Kar ve tozdan başka bir şey yoktu: Ağrı’da çorak arazide çeşit çeşit meyve yetiştirdi
Ağrı’da çetin kış şartlarına rağmen kurulan meyve bahçesinde kayısı ve erik hasadı gerçekleşti. Çiftçi Abdulkadir Ardin'in Örtülü köyünde hayata geçirdiği örnek bahçeyi ziyaret eden Kaymakam Mustafa Ayvat, bölgedeki meyve yetiştiriciliği potansiyeline dikkat çekerek çalışmaları yerinde inceledi.Kaynak: AA
Üretici Abdulkadir Ardin tarafından kurulan ve bünyesinde elma, armut, erik ile kayısı gibi pek çok ürün barındıran bahçede düzenlenen hasat etkinliğine İlçe Kaymakamı Mustafa Ayvat katıldı.
Bahçeyi gezerek Ardin’den yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Mustafa Ayvat, yetkililerle birlikte dalından erik ve kayısı topladı.
İlçedeki görevine bir süre önce başlayan Ayvat, Ağrı Dağı çevresindeki meyve yetiştiriciliğinin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Üreticinin çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Ayvat, şu ifadeleri kullandı:
"Erik ve kayısı hasadı yaptık. Çeşitli meyve ağaçlarını gördük. Abdulkadir Bey çocukluk hayalini gerçekleştirmiş. 2015 yılında işi gücü bırakmış Ağrı Dağı'nın eteklerinde hayali olan bu meyve bahçesi potansiyelini fiiliyata dökmüş.”
“Erik ağacı, üzüm bağları, şeftali, kayısı, ceviz gibi türlü türlü meyve fidanları ve ağaçlarının olduğunu gördük."
Doğubayazıt'ın yaklaşık 6 ay boyunca soğuk havanın etkisi altında kaldığını hatırlatan Kaymakam Ayvat, yapılan çalışmanın bölge halkı için önemli bir model oluşturduğunu söyledi. Ayvat, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
"Kışın kar örtüsü olmasından dolayı yaklaşık 6 ay boyunca soğuğu meşhur olmasına rağmen 'burada meyvecilik, sebzecilik gelişmez' algısını kırmış.”
“İlçe Tarım Müdürlüğünün politikaları olsa dahi içeriden bir çiftçinin vatandaşlarımıza bu denli bir örnek faaliyeti hayata geçiriyor olması bizler için çok sevindirici. Abdulkadir Bey bu noktada birçok çiftçiye, Doğubayazıt'taki birçok vatandaşımıza bir örnek teşkil ediyor."
Ağrı Dağı'nın bölgesel turizmdeki rolüne de değinen Ayvat; dağ tırmanışı gerçekleştiren dağcılar ile İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret eden turistlerin bu özel bahçeyi de görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Üretici Abdulkadir Ardin ise bahçede meyve ağaçlarının yanı sıra konukların ağırlanabileceği restoran, havuz, dinlenme ve konaklama alanlarının da yer aldığını aktardı.
Gerçekleştirilen meyve hasadı programına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.