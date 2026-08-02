Kar ve tozdan başka bir şey yoktu: Ağrı’da çorak arazide çeşit çeşit meyve yetiştirdi

“İlçe Tarım Müdürlüğünün politikaları olsa dahi içeriden bir çiftçinin vatandaşlarımıza bu denli bir örnek faaliyeti hayata geçiriyor olması bizler için çok sevindirici. Abdulkadir Bey bu noktada birçok çiftçiye, Doğubayazıt'taki birçok vatandaşımıza bir örnek teşkil ediyor."