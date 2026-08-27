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Kaynak: İHA

Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR’ın atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

ROKETSAN tarafından yapılan açıklamada, "ROKETSAN tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR’ın atış testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurmuştur. ÇAKIR bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzilini de başarıyla test etmiştir.

KABİLİYETİNİ BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ

SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başarmıştır. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etmiştir" denildi.

Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR’ın farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartlarında kullanılabildiği belirtilen açıklamada, "Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabilmektedir. Karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip olan ÇAKIR Seyir Füzesi bunun yanında veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırmaktadır" ifadelerine yer verildi.