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Kaynak: Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 2024 senesinde kaybolmasının ardından Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İNCELEMELERDE 2 AYRI ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLMİŞTİ

Kabaiş’in otopsisinde gerçekleştirilen incelemelerde, iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı.

REKTÖR VE YEĞENİNİN DNA'SI ALINDI

Rojin Kabaiş’in ailesi, soruşturmanın başından bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli’nin olayla bağlantısı olabileceğini iddia ederken, son olarak savcılığın talimatıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den de DNA örneği alındığı öğrenilmişti.

DNA SONUÇLARINDA EŞLEŞME TESPİT EDİLMEDİ

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada, üniversite rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli’den alınan DNA örneklerinin sonuçlarına tv100 ulaştı.

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, Şevli ve yeğeninden alınan DNA örneklerinin Rojin Kabaiş üzerinde tespit edilen DNA profilleriyle eşleşmediğini söyledi.

Tosunoğlu, "Rektör Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alınmıştı. Yapılan incelemelerde o DNA örnekleri Rojin Kabaiş üzerindeki DNA ile örtüşmedi, yani uyuşmadı. Oradaki DNA ne rektöre ait ne de yeğenine ait" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın bu sonuçla sona ermeyeceğini belirten Tosunoğlu, şimdiye kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneğinin alındığını ve incelemelerin sürdüğünü aktardı.