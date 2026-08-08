Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabaiş’in ailesinin de olduğu çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip, şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Rojin Kabaiş ailesine tehdit yağdıran çete çökertildi: Karanlık kodların ardına gizlenmişler
Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 10 kişi Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kendilerini sosyal medya üzerinden "C47" ve "C99" kod isimleriyle gizledikleri ortaya çıktı.Kaynak: DHA
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, dijital platformlarda ‘C47’ ve ‘C99’ kod isimleriyle örgütlenen, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5’i adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Ne Olmuştu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül'de kaybolduğu bildirildi. 18 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu.