Rojin Kabaiş ailesine tehdit yağdıran çete çökertildi: Karanlık kodların ardına gizlenmişler

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.