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Kaynak: Haber Merkezi

Figure şirketinin geliştirdiği F.02 insansı robotları, yaklaşık iki yıllık kullanımın ardından hizmet dışı bırakıldı. BMW'de lojistik ve ev işlerinde de kullanılan robotların imha yöntemi ise dikkat çekti.

Şirket, robotları tek tek sökmek yerine yapay zeka yazılımlarını kullanarak makineleri kendi imha süreçlerine dahil etti.

ÇELİK KAZANINA ATLAMALARI İÇİN EĞİTİLDİLER

F.02 robotları, Finlandiya'nın Imatra kentindeki bir dökümhanede bulunan çelik kazanına kendi kendilerine ilerleyerek atlamaları için eğitildi.

Robotların eritilerek imha edilmesinin tercih edilmesinde, yeni nesil F.04 modelinin çalışmalarının gecikmemesi etkili oldu.

"ÇOK ZAMAN ALACAKTI"

Independent'ın aktardığına göre şirket, F.02 robotlarının özel aktüatörler ve fikri mülkiyet kapsamındaki teknolojilerle donatıldığı için hizmet dışı bırakılmasının kolay olmadığını belirtti.

Şirket açıklamasında, robotların teknik personel tarafından tek tek sökülmesinin çok fazla zaman alacağı ve bunun yeni F.04 modelinin piyasaya sürülmesini geciktireceği ifade edildi.

Bu nedenle şirket, F.02'leri parçalarına ayırmak yerine çelik kazanında eriterek imha etme yolunu seçti.