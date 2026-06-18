Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İngiltere’de Sherwood Ormanı’nda bulunan Robin Hood’un saklandığı yer olarak tanınan ünlü meşe ağacı kurudu.

Robin Hood’un Sherwood Ormanı’ndaki gizli sığınağı olduğuna inanılan yaklaşık 1200 yaşındaki devasa meşe ağacı, bu bahar hiç yaprak açmayarak kurudu.

CNN Newsource'de yer alan habere göre, dallarının yayılım alanı 28 metreyi ve gövde genişliği 1 metreyi bulan meşe ağacının, Britanya’nın en büyük ağaçlarından biri olduğu biliniyordu.

Ağacı ilk koruma çalışmaları 20. yüzyılın başlarında dallarına destekler konularak başlamış, 1970'lerde ise ağacın etrafı çitlerle çevrilmişti.

Yetkililer, ağacın kurumasındaki ana etkenlerin kök çevresindeki toprak sıkışması ile kurak geçen yaz mevsimleri olduğunu duyurdu.

TURİSTİK BİR CAZİBE MERKEZİYDİ

"Major Oak" (Büyük Meşe) olarak adlandırılan tarihi ağaç, Robin Hood efsanesiyle ilişkilendirilmesi nedeniyle yıllar içinde önemli bir turistik cazibe merkezi oldu. Fakat yetkililere göre ağacı görmek için gelen milyonlarca ziyaretçi, çevresindeki toprağın neredeyse beton kadar sertleşmesine neden oldu.

Ağacı gözlemleyen Urban Forestry’nin Direktörü Reg Harris ise ağacın son dönemde bu kadar hızlı kötüleşmesini son beş yılda yaşanan aşırı sıcaklara ve kuraklığa bağladı. Harris, özellikle İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye çıkarak rekor kırdığı 2022 yılının Temmuz ayından sonra bu kuruma sürecinin hızlandığını ifade etti.

Sherwood Ormanı yüzyıllardır Robin Hood efsanesiyle anılıyor. Halk arasında Robin Hood’un ve adamlarının bu ormanda saklandığı düşünülüyor.

Ancak tarihçilere göre günümüze ulaşan en eski Robin Hood hikâyelerinde Major Oak’ın adı doğrudan geçmiyor. Yine de eski anlatılarda Robin Hood’un buluşmak için belirli ağaçları kullandığından söz edildiği için, zamanla ormandaki en dikkat çekici ağaç olan Major Oak ile ilişkilendirilmeye başlandı.

Büyük Meşe, kurumuş olmasa da bin yılı aşkın süredir kök saldığı yerde durmaya devam edecek.