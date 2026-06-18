Somerset bölgesindeki Minehead kasabasında yer alan ve 1984 senesinden beri The Avenue üzerindeki otobüs terminali yakınında faaliyet gösteren Co-op şubesi, yaklaşık 42 senelik hizmetten sonra faaliyetlerine son verdi.
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor
İngiltere'nin önde gelen süpermarket ve perakende grupları arasında yer alan Co-op, 2026 senesine yönelik büyüme planlarını ve yeni yatırım hedeflerini duyurmasından sonra beklenmedik bir mağaza kapatma kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Uzun senelerdir bölge halkına kesintisiz hizmet sunan mağaza son kez müşterilerini ağırlayarak kapılarını kapattı.
42 YILLIK DEV MARKET ZİNCİRİ KAPATILIYOR
Yapılan açıklamada, "Co-op olarak Minehead topluluğuna Alcombe Road'daki diğer şubemiz üzerinden hizmet vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.
Ancak, mevcut The Avenue üzerindeki arazimizi, amaca yönelik, modern ve sürdürülebilir yeni bir Co-op mağazası inşa etmek üzere yeniden yapılandırma (kentsel dönüşüm) talebinde bulunmuştuk.
Bu planlama başvurumuzun yerel yönetim tarafından reddedilmesinin ardından, The Avenue'daki mağazamızı kapatmak gibi zor bir kararı almak mecburiyetinde kaldık.
Şu anki önceliğimiz, bu şubede görev yapan mesai arkadaşlarımıza tam destek sağlamaktır.
İlçe halkına 42 yıldır bize gösterdikleri bitmeyen destek için teşekkür ederiz."