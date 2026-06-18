Yeniçağ Gazetesi
18 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor

42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor

İngiltere'nin önde gelen süpermarket ve perakende grupları arasında yer alan Co-op, 2026 senesine yönelik büyüme planlarını ve yeni yatırım hedeflerini duyurmasından sonra beklenmedik bir mağaza kapatma kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 1

Somerset bölgesindeki Minehead kasabasında yer alan ve 1984 senesinden beri The Avenue üzerindeki otobüs terminali yakınında faaliyet gösteren Co-op şubesi, yaklaşık 42 senelik hizmetten sonra faaliyetlerine son verdi.

1 7
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 2

Uzun senelerdir bölge halkına kesintisiz hizmet sunan mağaza son kez müşterilerini ağırlayarak kapılarını kapattı.

2 7
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 3

42 YILLIK DEV MARKET ZİNCİRİ KAPATILIYOR

Yapılan açıklamada, "Co-op olarak Minehead topluluğuna Alcombe Road'daki diğer şubemiz üzerinden hizmet vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.

3 7
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 4

Ancak, mevcut The Avenue üzerindeki arazimizi, amaca yönelik, modern ve sürdürülebilir yeni bir Co-op mağazası inşa etmek üzere yeniden yapılandırma (kentsel dönüşüm) talebinde bulunmuştuk.

4 7
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 5

Bu planlama başvurumuzun yerel yönetim tarafından reddedilmesinin ardından, The Avenue'daki mağazamızı kapatmak gibi zor bir kararı almak mecburiyetinde kaldık.

5 7
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 6

Şu anki önceliğimiz, bu şubede görev yapan mesai arkadaşlarımıza tam destek sağlamaktır.

6 7
42 yıllık dev market zinciri kapatılıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 7

İlçe halkına 42 yıldır bize gösterdikleri bitmeyen destek için teşekkür ederiz."

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro