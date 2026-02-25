İlk sezonu rekor kırmıştı: Robin Hood dizisi için karar verildi

Tarihi 12. yüzyılın sonlarına uzanan Robin Hood, İngiliz folklorunun en ünlü kahramanlarından biri olarak biliniyor. Usta bir okçu ve kılıç ustası olan karakter, yoksulları koruması ve Nottingham Şerifi’ne karşı halkın yanında verdiği mücadeleyle tanınıyor. Yeni dizi uyarlaması, bu efsaneyi modern bir şekilde ekrana taşıyarak MGM+’ın bugüne kadar en çok izlenen yapımlarından biri hâline geldi. Aralık 2025 verilerine göre dizi, küresel listelerde 1 numaraya kadar yükseldi.