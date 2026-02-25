MGM+, ses getiren Robin Hood dizisinin ikinci sezonunu onayladı. İlgi gören ilk sezonun ardından yapım, yeni bölümlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi, Kasım ayında MGM+’ta prömiyer yapmış, sezon finali ise 28 Aralık’ta yayınlanmıştı. İlk sezonda olduğu gibi 2. sezon da 10 bölümden oluşacak ve çekimlerin bu yaz Sırbistan’daki PFI Studios’ta başlaması planlanıyor.
İlk sezonu rekor kırmıştı: Robin Hood dizisi için karar verildi
İlk sezonuyla fazlasıyla ses getiren Robin Hood dizisi için verilen karar belli oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Tarihi 12. yüzyılın sonlarına uzanan Robin Hood, İngiliz folklorunun en ünlü kahramanlarından biri olarak biliniyor. Usta bir okçu ve kılıç ustası olan karakter, yoksulları koruması ve Nottingham Şerifi’ne karşı halkın yanında verdiği mücadeleyle tanınıyor. Yeni dizi uyarlaması, bu efsaneyi modern bir şekilde ekrana taşıyarak MGM+’ın bugüne kadar en çok izlenen yapımlarından biri hâline geldi. Aralık 2025 verilerine göre dizi, küresel listelerde 1 numaraya kadar yükseldi.
Yıldız Kadro ile Macera Devam Ediyor
Başrolde Robin Hood karakterine War Machine ile tanınan Jack Patten, Marian rolünde Hollyoaks’tan Lauren McQueen, Nottingham Şerifi rolünde Lord of the Rings’ten Sean Bean, Priscilla rolünde Lydia Peckham, Huntingdon Kontu rolünde Steven Waddington ve Kraliçe Eleanor rolünde Connie Nielsen yer alıyor.
Dizinin yürütücü yapımcılığını ve showrunner’lığını Elevation ile tanınan John Glenn üstleniyor. MGM+, ikinci sezonun hikâyeyi Sherwood ve Nottingham sınırlarının ötesine taşıyacağını duyurdu.
Anlatı; İngiltere, Fransa ve Roma’daki saray entrikalarına uzanarak, kanun kaçağı isyanını bir krallığın kaderine yön veren yüksek riskli bir mücadeleye dönüştürecek. Angevin İmparatorluğu’nun iç çatışmalarla sarsıldığı bir dönemde Robin ve Marian, krallar ve kraliçelerin etki alanına çekilecek.
Saksonların geleceğini güvence altına almak için Norman iktidarının araçları olan siyaset, altın ve ihanetle yüzleşmek zorunda kalacak olan karakterler, hayatta kalma mücadelesini güç ve iktidarın doğasıyla hesaplaşmaya dönüştürecek. Yeni sezonun, romantik ilişkileri derinleştirirken rekabetleri keskinleştireceği ve efsaneyi aşk, miras ve tarihe dönüşmenin bedeli üzerine kurulu prestijli bir drama olarak yeniden yorumlayacağı belirtiliyor.
MGM+ Küresel Başkanı Michael Wright, dizinin platformun en başarılı orijinal yapımlarından biri olduğunu ve hem ABD’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü izleyici tepkisi aldığını ifade ederek, ikinci sezonla maceranın devam edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.