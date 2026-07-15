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Kaynak: İHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 Rus turist, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından bulundu.

Olay, Amlakit Yaylası'nda meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapan 3 Rus turist, güzergâhlarını kaybedince durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Engebeli arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürülen çalışmalarda ekipler, sabah saatlerinden itibaren turistlerle irtibat kurdu.

Yaklaşık 10 saatlik zorlu yürüyüşün ardından saat 14.00 sıralarında turistlerin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, olay yerinde ilk sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 3 turist için güvenli bölgeye tahliye çalışması başlatıldı.