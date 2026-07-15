Türkiye genelinde apartman ve sitelerde komşular arasında en sık yaşanan gerilimlerin başında şüphesiz otopark sorunu geliyor.
Arabasını böyle park edenlere Yargıtay’dan emsal karar: Faturası çok ağır
Milyonlarca apartman ve site sakinini yakından ilgilendiren otopark krizine Yargıtay son noktayı koydu. Ortak otopark alanlarına duba koyarak, zincir çekerek veya eşya yığarak kendine özel alan yaratanlar için hukuki yaptırımlar netleşti.Gülsüm Hülya Sundu
Ancak araçların geçişini engelleyecek şekilde park edenler veya otopark alanını "kendi tapulu malıymış" gibi dubalarla çevirenler için artık deniz bitti. Yargıtay, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak otoparkların kullanım sınırlarını kesin ve net çizgilerle belirledi.
Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ve ilgili kanunun 16. maddesine göre; yönetim planında aksine özel bir hüküm yoksa, otoparklar binaların "ortak kullanım alanı" olarak kabul ediliyor.
Tapuda resmi olarak bir daireye tahsis edilmiş özel bir otopark alanı bulunmuyorsa, hiçbir kat malikinin otoparkın bir bölümünü kendi adına ayırma hakkı bulunmuyor.
Yüksek mahkemenin emsal kararına göre; otopark alanına demir duba dikmek, zincir çekmek, kilitli mekanizma kurmak veya eşya koyarak diğer bina sakinlerinin park etmesini engellemek "ortak alanın işgali" sayılarak suç teşkil ediyor.
Hukuki süreçlerin başlatılmasına ve ağır yaptırımlara yol açabilecek yasaklı uygulamalar uygulanıyor.
Ortak alanlara izinsiz duba, zincir veya kilitli bariyer yerleştirerek kişisel park yeri oluşturmak yasalara tamamen aykırı.Otoparkı eski eşyalar, çıkma lastikler, inşaat malzemeleri veya hurdalarla depo gibi işgal etmek yasak kapsamında.
Diğer komşuların araçlarını çıkarmasını veya manevra yapmasını önleyecek şekilde dikkatsiz ve bencilce park etmek doğrudan yasal bir ihlal. Ortak otopark alanını bina dışından üçüncü şahıslara kiralamak ya da sürekli olarak ticari araçların park ve depolama alanı haline getirmek hukuka aykırı bulunuyor.
Otoparkta hakkı yenen, geçişi engellenen veya komşusunun "duba" engeliyle karşılaşan vatandaşların izlemesi gereken yasal yol haritası da belli oldu. Yol haritası şu şekilde oldu;
"İlk adım olarak apartman veya site yönetimine yazılı bir dilekçe ile başvurularak durumun düzeltilmesi istenmeli.Eğer alanda fiziki bir işgal (demir duba çakılması, beton dökülmesi vb.) varsa, vakit kaybetmeden ilgili ilçe belediyesine ve zabıta ekiplerine şikayette bulunulabilir. Tüm uyarılara rağmen işgal devam ediyorsa, mağdur komşu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Müdahalenin Men-i" (Tecavüzün Önlenmesi) ve otoparkın eski haline getirilmesi talebiyle dava açabilir."
Mahkeme süreci sonunda işgalci komşu için tablo oldukça ağırlaşıyor. Hakim kararıyla otoparktaki tüm engeller zorla kaldırılırken; açılan davanın tüm mahkeme masrafları ve karşı tarafın avukatlık ücretleri, otoparkı usulsüz şekilde işgal eden kişiye yükletiliyor. Komşuluk hakkına tecavüz edenler, ceplerinden çıkacak yüklü miktardaki parayla büyük bir şok yaşayabilir.