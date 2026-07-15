Arabasını böyle park edenlere Yargıtay’dan emsal karar: Faturası çok ağır

Otoparkta hakkı yenen, geçişi engellenen veya komşusunun "duba" engeliyle karşılaşan vatandaşların izlemesi gereken yasal yol haritası da belli oldu. Yol haritası şu şekilde oldu;

"İlk adım olarak apartman veya site yönetimine yazılı bir dilekçe ile başvurularak durumun düzeltilmesi istenmeli.Eğer alanda fiziki bir işgal (demir duba çakılması, beton dökülmesi vb.) varsa, vakit kaybetmeden ilgili ilçe belediyesine ve zabıta ekiplerine şikayette bulunulabilir. Tüm uyarılara rağmen işgal devam ediyorsa, mağdur komşu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Müdahalenin Men-i" (Tecavüzün Önlenmesi) ve otoparkın eski haline getirilmesi talebiyle dava açabilir."