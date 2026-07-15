Hurdalardan kurduğu seradan servet kazanıyor: Siparişlere yetişemiyor

"Önce hurda malzemelerden ve tahtalardan derme çatma bir sera yaparak salatalık üretimine başladım. Verimin arttığını görünce ikinci ve üçüncü serayı yaptım. Daha sonra fabrikadan birer dönümlük üç sera alarak sera sayımı altıya çıkardım. Seralarda ağırlıklı olarak salatalık yetiştiriyoruz. Hem verimi yüksek hem de geliri iyi. Hasat ettiğimiz ürünleri ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimimizi sağlıyoruz."