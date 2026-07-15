Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşayan Tahir Artık, dijital dünyada karşılaştığı bir videodan yola çıkarak bölgede örnek bir tarım başarısına imza attı. 2023 yılında internet üzerinden seracılık faaliyetlerini inceleyen Artık, tamamen kendi imkanlarıyla topladığı tahta ve hurda malzemeleri bir araya getirerek derme çatma ilk serasını kurdu ve salatalık ekimiyle üretime başladı.
Hurdalardan kurduğu seradan servet kazanıyor: Siparişlere yetişemiyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medyada izlediği videodan esinlenerek hurda malzemelerle seracılığa adım atan Tahir Artık, üretim kapasitesini genişleterek sera sayısını 6'ya ulaştırdı. Salatalık üreten başarılı çiftçi, şimdi yetkililerden destek bekliyor.Kaynak: AA
İlk denemesinde elde ettiği ürün miktarından ve kalitesinden oldukça memnun kalan Artık, tarımsal faaliyetlerini büyütme kararı aldı. Başarılı çiftçi 2024’te yüksek verim üzerine işletmeye iki yeni sera daha ekledi. Fabrikaya özel olarak sipariş edilen birer dönümlük üç modern seranın daha kurulmasıyla toplam sera sayısını 6'ya yükseltti.
Modern tarım tekniklerine de uyum sağlayan Artık, kurduğu tüm seraları damla sulama sistemiyle donatarak su tasarrufu ve verim artışı sağladı. Yetiştirdiği sebzeleri yerel esnafa ulaştırarak bölge ekonomisine katkı sunan Tahir Artık, üretim sürecini şu sözlerle aktardı:
"Önce hurda malzemelerden ve tahtalardan derme çatma bir sera yaparak salatalık üretimine başladım. Verimin arttığını görünce ikinci ve üçüncü serayı yaptım. Daha sonra fabrikadan birer dönümlük üç sera alarak sera sayımı altıya çıkardım. Seralarda ağırlıklı olarak salatalık yetiştiriyoruz. Hem verimi yüksek hem de geliri iyi. Hasat ettiğimiz ürünleri ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimimizi sağlıyoruz."
Üretim sürecinde yalnız olmadığını belirten Artık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin seraları düzenli olarak ziyaret edip denetlediğini ve kendisine teknik destek sunduğunu ifade etti. Özellikle rekolteyi artırmak adına budama işlemlerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.
Ürün çeşitliliğini artırmak istediğini ancak finansal yetersizlikler yaşadığını vurgulayan üretici, yetkililere şu çağrıda bulundu:
"Domates, biber ve patlıcan da üretmek istiyorum. Bunları ekiyorum ancak üretim miktarı yeterli değil. Çünkü ekonomik gücüm yetmiyor. Yetkililerden destek bekliyorum. Destek verilirse daha fazla üretim yapabiliriz. Ayrıca küçük hobi bahçeleri de oluşturduk. Buralarda lahana, biber, domates ve çilek yetiştiriyorum.”