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Kaynak: AA

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, saldırıda 4’ü Suudi Arabistan vatandaşı, 8’i ülkede ikamet eden yabancı uyruklu olmak üzere toplam 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybeden yabancı uyruklular arasında Bangladeş vatandaşı 2 kişinin yanı sıra ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Saldırıda yaralanan 309 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu kaydedildi.

Havalimanında meydana gelen maddi hasarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

HAVALİMANINA YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

GACA, daha önce yaptığı açıklamada, 6-8 Ekim tarihleri arasında Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu. Son saldırıyla birlikte bölgedeki güvenlik endişeleri yeniden arttı.

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaştı. Husiler, kendilerine yönelik saldırılara karşılık verdiklerini öne sürerek Suudi Arabistan’ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

KUVEYT HAVAYOLLARI UÇUŞLARINI DURDURDU

Kuveyt Havayolları, Riyad Havalimanı’nın kapalı olması nedeniyle bölgeye yönelik seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Suudi Arabistan’ın Yemen’de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı’na 4 hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Haberde, Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesinin de 3 hava saldırısının hedefi olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı’nı bombaladığına ilişkin haberler de gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir gazetecinin Husilere yönelik saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtladı. Trump, “Olabilir, bu konuda hızlıca bir karar vereceğiz” diyerek ABD’nin olası hava saldırılarına katılabileceğinin sinyalini verdi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ SÜRÜYOR

Yemen’deki iç savaş, İran destekli Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.