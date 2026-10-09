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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Avrupa'da olası çatışmalar, siber saldırılar ve altyapı krizlerine karşı hazırlıklar hız kazandı. Hükümetler, acil durumlarda temel hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla özel sektöre ait mağaza, depo ve tesisleri kullanmayı planlıyor.

Reuters'ın aktardığına göre Danimarka'daki IKEA mağazaları, savaş kaynaklı krizlerin yanı sıra elektrik kesintileri, sel ve kritik altyapılara yönelik saldırılarda geçici sığınak ve sahra hastanesi olarak değerlendirilebilecek.

IKEA MAĞAZALARI SIĞINAĞA DÖNÜŞEBİLECEK

IKEA Danimarka Güvenlik Şefi Torben Mortensen, mağazaların geniş alanları ve mevcut altyapıları sayesinde kriz dönemlerinde önemli görevler üstlenebileceğini belirtti.

Plana göre mağaza restoranlarında sıcak yemek hazırlanabilecek, jeneratörlerle elektrik sağlanabilecek ve depolardaki ürünler kullanılarak geçici yatak alanları oluşturulabilecek.

200'DEN FAZLA ŞİRKET HAZIRLIK AĞINDA

Danimarka'da oluşturulan Kriz Hazırlığı Kurumsal Koalisyonu'na perakende, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinden 200'ü aşkın şirket katıldı.

300 binden fazla çalışanı kapsayan sistemle kriz anlarında gıda, ulaşım, barınma ve teknik personel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Şirketlerin acil durumlarda uğrayabileceği zararlar için devlet destekli bir tazminat mekanizması da hazırlanıyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN PEŞ PEŞE ÖNLEMLER

Avrupa Birliği'nin Mart 2025'te başlattığı Hazırlık Birliği Stratejisi kapsamında kamu kurumları ile özel sektör arasındaki iş birliği güçlendiriliyor.

Danimarka'nın büyük süpermarket zincirlerinden Salling Group, elektrik ve internet kesintilerinde 48 saate kadar hizmet verebilecek 51 mağazalık bir sistem üzerinde çalışıyor.

Estonya'da 300 şirketin kriz dönemlerinde kritik hizmetleri sürdürmesi yasal zorunluluk haline getirilirken, Finlandiya tedarik güvenliğini kamu ve özel sektör ortaklığıyla yürütüyor.

Polonya'da ise mevcut düzenlemeler, olağanüstü durumlarda ordunun belirli şirketlere ait araç ve ekipmanları kullanmasına imkân tanıyor.

RUSYA'DAN SUÇLAMALARA RET

Avrupalı yetkililer, artan hazırlıkların gerekçeleri arasında Rusya bağlantılı olduğu öne sürülen sabotaj girişimleri ve siber saldırıları gösteriyor.

Danimarka istihbaratı, önümüzdeki aylarda NATO ülkelerine yönelik hibrit tehditlerin artabileceği uyarısında bulunurken Moskova, söz konusu suçlamaları reddediyor.

Yetkililer, alınan önlemlerin yalnızca olası askeri çatışmalar için değil, doğal afetler ve geniş çaplı altyapı kesintileri için de kullanılacağını belirtiyor.