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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TV8'de değerlendirmelerde bulundu.

"SEZONUN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLUR"

Fenerbahçe'nin hücumdaki gücüne vurgu yapan Dilmen, sezon sonunda sarı-lacivertlilerin ligin en fazla gol atan takımı olacağını söyledi.

Dilmen, "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe'nin saha dışında yaşanan gelişmeleri performansına yansıtmaması halinde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten Dilmen, Galatasaray'ın lige yaklaşımını da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştırdı.

Dilmen, "Galatasaray'ın her sene enerjisi düşüyor, gerçekçi olalım. Galatasaray'ın lige bakışı Fenerbahçe'nin altında, Beşiktaş'ın da altında, hatta Trabzonspor'un da altında" dedi.