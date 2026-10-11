Yaz transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon euro karşılığında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Rick van Drongelen, Türkiye'de forma giydiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

De Broski's YouTube kanalına konuk olan Hollandalı stoper, futbol kariyerinde kendisini en fazla etkileyen taraftar topluluğunun Galatasaray taraftarları olduğunu ifade etti.

'GÖRDÜĞÜM EN ÇILGIN TARAFTARLAR GALATASARAY TARAFTARLARIYDI'

Galatasaray deplasmanında yaşadığı atmosferden övgüyle söz eden Rick van Drongelen, "Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı. Çok gürültülüler ve çok fanatikler. Yani güzel bir atmosferdi oynamak için." dedi.



