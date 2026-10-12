Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD'de yaşayan Reza Zarrab, 8 milyar dolarlık dijital varlık transferi iddialarında eşi Dilara Altıntop'un adının geçmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Süreç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, iki şirkete ait toplam 8 milyar dolarlık dijital varlığın soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarıldığı iddiasını gündeme getirmesiyle başlamıştı. Akay, söz konusu para transferleri ile Zarrab'ın eşi Dilara Altıntop arasında bir bağlantı olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını istemişti.

ZARRAB İDDİLARI YALANLADI

Gelişmelerin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Zarrab, eşinin bu iddialarla ilişkilendirilmesinin yalnızca isim benzerliğinden kaynaklandığını savundu. Altı aylık hamile olan eşinin hedef haline getirildiğini savunan Zarrab, söz konusu haberlerin derhal kaldırılmasını talep etti. Zarrab ayrıca, Akay'ın iddialarını haberleştiren medya kuruluşlarına karşı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

2016 yılında Türkiye’den ayrılarak ABD'ye giden, buradaki yargı sürecinde yetkililerle iş birliği yaptıktan sonra tahliye edilen Zarrab, hayatına Miami'de "Aaron Goldsmith" ismiyle devam ediyor.