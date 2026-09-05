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Kaynak: AA

Sulak alanlarda su kullanımı ve tarımsal faaliyetlere ilişkin önemli değişikliklere gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, sulak alanlardan su alınmasından tarımsal faaliyetlere, özel sektör tarafından işletilen su yapılarından kamu arazilerinin kullanımına kadar birçok alanda yeni kurallar getiriyor.

SU ALMAK İÇİN İZİN BELGESİ GEREKECEK

Düzenlemeye göre sulak alanlardan veya bu alanları besleyen kaynak, akarsu ve derelerden su almak isteyenlerin izin belgesi alması gerekecek.

Sulak alanlar ile daimi veya mevsimsel akarsular üzerinde bulunan enerji, sulama ve içme suyu amaçlı yapılarda ise Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanan çevresel akış miktarının dere yatağına bırakılması zorunlu olacak.

Bırakılacak su miktarı, ilgili mevzuatta belirlenen asgari seviyenin altına düşemeyecek.

ÖZEL ARAZİLERDE TARIMA YENİ ŞART

Koruma bölgelerinde bulunan özel mülkiyetteki parseller için de yeni kurallar belirlendi.

Koruma bölgesinin onaylanmasının ardından tarımsal kullanım talep edilmesi durumunda, drenaj yapılmaksızın gerçekleştirilecek organik tarım ve deniz yosunu üretimi izne tabi olacak. Bu faaliyetler kapsamında su kuyusu açılmasına da izin verilebilecek.

Organik tarım yapmak isteyen faaliyet sahiplerinin ayrıca organik üretim sertifikası sunması gerekecek.

KAMU ARAZİLERİNDE YENİ TARIM ALANI AÇILAMAYACAK

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de kamuya ait arazileri kapsıyor.

Sulak alan koruma bölgelerinin belirlendiği tarihte kamu arazilerinde devam eden tarımsal faaliyetlere mevcut kiralama süresinin sonuna kadar izin verilebilecek. Sürenin dolmasının ardından ise tarımsal faaliyetin sürdürülebilmesi için organik üretim şartı aranacak.

Koruma bölgelerinin ilan edilmesinin ardından kamu mülkiyetindeki arazilerde yeni tarımsal alan açılmasına izin verilmeyecek.

ÖZEL SEKTÖRE 2 YIL SÜRE

Enerji, sulama ve içme suyu amacıyla kullanılan bazı tesisler için de izin zorunluluğu getirildi.

30 Ocak 2002’den sonra işletmeye alınan ve özel sektör tarafından işletilen su yapılarının, düzenleme kapsamında 2 yıl içerisinde ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne başvurarak izin belgesi alması gerekecek.

Verilecek izin belgeleri 5 yıl geçerli olacak. Belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde belgeler yenilenebilecek.

Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan faaliyetler hakkında ise idari yaptırım uygulanacak.

SANAYİ BÖLGELERİNE RAPOR ŞARTI

Kontrollü kullanım bölgelerinde bulunan organize sanayi, endüstri, serbest bölge ve ihtisas organize sanayi bölgeleri için de kümülatif etkinin belirlenmesine yönelik değerlendirme raporu hazırlanacak.

Bu alanlardaki her tesis kendi faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerden sorumlu olacak ancak her faaliyet için ayrı ayrı izin belgesi düzenlenmeyecek.

Tescilsiz yapay sulak alanların yönetimi ise biyolojik çeşitliliğin korunması gözetilerek alanı işleten kurum tarafından gerçekleştirilecek.