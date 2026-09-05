Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahminlerine göre, 6 Eylül 2026 Pazar günü ülke genelinde tam bir geçiş havası yaşanacak. Yurdun büyük bir bölümünde yazdan kalma sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.