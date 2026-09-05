Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Eylül Pazar gününe ilişkin son hava tahminleri yayımlandı. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülecek. İşte 6 Eylül Pazar gününe ait il il ve bölge bölge detaylı meteoroloji raporu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahminlerine göre, 6 Eylül 2026 Pazar günü ülke genelinde tam bir geçiş havası yaşanacak. Yurdun büyük bir bölümünde yazdan kalma sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 2

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER VE İLLER

Meteoroloji verilerine göre yağışlı hava kütlesi ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu hatlarında etkili olacak.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 3

6 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen başlıca noktalar şunlar:

Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğusu başta olmak üzere Kars, Ardahan ve Van çevreleri.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 4

Özellikle Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenebilecek yağışlara karşı vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 5

DİĞER BÖLGELERDE YAZ HAVASI SÜRÜYOR

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 6

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 27-30°C civarında.

Ankara: Sakin ve güneşli, 30-32°C.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026) - Resim: 7

İzmir: Sıcak hava etkisini sürdürüyor, 34-35°C.

Antalya: Sıcaklıkların 40°C sınırını zorlayacağı açık bir hava hakim.

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