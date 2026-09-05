Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahminlerine göre, 6 Eylül 2026 Pazar günü ülke genelinde tam bir geçiş havası yaşanacak. Yurdun büyük bir bölümünde yazdan kalma sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (5 Eylül 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Eylül Pazar gününe ilişkin son hava tahminleri yayımlandı. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülecek. İşte 6 Eylül Pazar gününe ait il il ve bölge bölge detaylı meteoroloji raporu.Kaynak: Haber Merkezi
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER VE İLLER
Meteoroloji verilerine göre yağışlı hava kütlesi ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu hatlarında etkili olacak.
6 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen başlıca noktalar şunlar:
Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeydoğusu başta olmak üzere Kars, Ardahan ve Van çevreleri.
Özellikle Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenebilecek yağışlara karşı vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
DİĞER BÖLGELERDE YAZ HAVASI SÜRÜYOR
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 27-30°C civarında.
Ankara: Sakin ve güneşli, 30-32°C.
İzmir: Sıcak hava etkisini sürdürüyor, 34-35°C.
Antalya: Sıcaklıkların 40°C sınırını zorlayacağı açık bir hava hakim.