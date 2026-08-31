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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Merkezi, bugün düzenlenecek ilk toplantıyla faaliyete geçiyor. Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık edeceği Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından Kurucular Kurulu bir araya gelecek. Hazırlıkların tamamlanmasıyla parti personeli bugün genel merkeze yerleşti.

YENİ Parti’nin 5 Ağustos’ta kiraladığı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki genel merkez, yaklaşık bir aylık tadilat ve hazırlık çalışmalarının ardından bugün hizmete açılacak.

Özgür Özel’in başkanlık edeceği PM toplantısı, yeni binadaki ilk toplantı olacak.

Dört katlı genel merkezdeki tadilat tamamlanırken, binaya Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve Özel’in fotoğrafının bulunduğu üç bayrak asıldı. Personel bugün odalarına yerleşirken, temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla bina yarınki program için hazır duruma getiriliyor.

PROGRAM BELLİ OLDU

YENİ Parti Lideri Özel, eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi’nin bugün saat 11.00’de TBMM’de düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Törenin ardından YENİ Parti Genel Merkezi’ne geçecek Özel, burada PM ve Kurucular Kurulu grup toplantılarını yönetecek. Basına açık yapılacak PM toplantısında Özel’in sunuş konuşması yapması bekleniyor.

PM’nin gündeminde son siyasi gelişmeler, kuruluş faaliyetleri, örgütlenme, il ve ilçe kongreleri, kurultay süreci ile saha çalışma programının değerlendirilmesi bulunuyor. Kurucular Kurulu toplantısında ise kurultay yönetmeliğinin ele alınması bekleniyor.

Toplantılar 1 ve 2 Eylül’de de sürecek. Özel, 1 Eylül Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2 Eylül Çarşamba günü ise il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Partide yeni dönemin yol haritasına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak, önemli kararlar da bu toplantılarda alınacak.