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Kaynak: AA

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirdi.

Birlik tarafından ihracatta öne çıkan firmaların başarılarını ödüllendirmek amacıyla bir otelde "AHBİB 2025 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmiş üretim altyapısı, dinamik ekonomisi ve girişimci insan kaynağıyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde kalkınma hamlesinin yeni başarılarla taçlandığını ifade eden Toros, Mersin'in Türkiye'nin önde gelen ticaret merkezleri arasında yer aldığını kaydetti.

Mersin'in ekonomik gücünü pekiştiren en önemli sektörlerden birinin hububat ve bakliyat olduğunu vurgulayan Toros, şöyle konuştu:

"Bu sektör toprağımızın bereketini sanayimizin üretim kapasitesiyle buluşturuyor, tarımsal ürünlerimizi katma değere dönüştürüyor, ülkemizin istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sunuyor. Türkiye'nin bu sektördeki ihracatı 12,3 milyar doları aşmıştır. AHBİB ise 1,9 milyar doları aşan ihracat hacmiyle bu büyük başarının önemli aktörlerinden biri olmuştur. Bu rakamlar bize açık bir hakikati gösteriyor. Mersin toprağın bereketini sanayiyle buluşturan, ürettiğine değer katan, emeğini dünya pazarlarında kazanca dönüştüren bir şehirdir."

Vali Toros, üreticilerin, sanayicilerin ve ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da Mersin'in hububat ve bakliyat sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Küresel ölçekte yaşanan sorunlara rağmen Türkiye'nin rekor üretim konusunda güçlü bir konumda bulunduğunu dile getiren Güldal, "Kendine yeterliliğin ötesinde arz fazlamız var ve bununla ilgili ihracat seçenekleri çalışma gündemimizde yer almaktadır. Türkiye'de hububat ürünlerinde ciddi bir rekolte bereketiyle beraber güçlü bir stok bulunmaktadır. Bunu memnuniyetle ifade ediyoruz. Bunu başka pazarlara da ulaştırmak için hiçbir engelimiz yok." ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıda ürünlerinde ihracat rekorlarının kırılmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Güldal, hububat ve bakliyat sektöründe Türkiye'nin elde ettiği başarılar ile TMO'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de birliğin, Türkiye'nin küresel gıda ticaretindeki gücüne önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Dünya ticaretinde kuralların değiştiğini ve rekabetin giderek sertleştiğini belirten Memiş, "AHBİB olarak bu değişimin gerektirdiği adımları kararlılıkla atıyoruz. Ürünlerimizi daha yüksek katma değerli hale getirmek, markalarımızı güçlendirmek, yeni pazarlarda kalıcı olmak ve Türkiye'nin küresel gıda tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer de devletin ihracatçı firmalara bugüne kadar önemli destekler sağladığını dile getirdi.

Söz konusu desteklerin artarak sürmesi gerektiğini belirten Yıldızgörer, Mersin iş dünyasının Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla ilerlediğini kaydetti.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise kentte faaliyet gösteren firmaların çalışmalarıyla Türkiye'nin zenginleşmesine ve milli servetin artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, birliğin geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmaları içeren video gösterimi yapıldı.

Program, 2025 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.