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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Bayrakdar görevlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Bekir Bayrakdar, yayımlanan atama kararının ardından gündeme geldi. 16 Ekim tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararla yeni görevine getirilen Bayrakdar’ın yaşamı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak edilmeye başlandı.

1 Mayıs 2023’ten bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bekir Bayrakdar, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Peki, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Bayrakdar’ın hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Bekir Bayrakdar

Bayrakdar, 1996-2004 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında sırasıyla Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili olarak, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar olarak, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak, 2015-2019 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak Gelir İdaresi Başkanlığında halen görevine devam etmekteydi.

Bekir Bayrakdar, 2008-2010 yılları arasında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2010-2014 yılları arasında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2014-2019 yılları arasında ADABANK A.Ş.’de, 2019-2023 yılları arasında TAKASBANK A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Bayrakdar’ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır.

Bekir Bayrakdar 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.