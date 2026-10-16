UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı.

Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Reis, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU'

Avrupa kupalarına galibiyetle başlamanın önemine dikkat çeken Thomas Reis, takımının performansını değerlendirdi.

Alman teknik adam, "İlk maçlarda iyi başlangıç yapabilmek önemli. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Doğru anlarda golleri bularak kazandık." ifadelerini kullandı.

'BELKİ OYUNCULAR MAÇ BİTTİ SANDI'

Trabzonspor'un 3-0 öne geçmesinin ardından yaşadığı konsantrasyon kaybına değinen Reis, Andre Onana'nın kurtardığı penaltının önemini vurguladı.

Reis, şunları söyledi:

"Biz, belki oyuncular, maç bitti sandık. 3-0'dan sonra arkasından gol yedik, penaltı oldu. Penaltı kurtarışı maçı bizim tarafımıza getirdi. Belki çok fazla bahanemiz vardı. Suni çim, uzun seyahat ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz. KuPS'u tebrik etmek istiyorum. Gayet fit bir takım karşımızda gördük. Gelecek adına onlar için en iyi dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyorum."

MENDY VE BOUCHOUARI AÇIKLAMASI

Thomas Reis, Mendy ve Bouchouari'nin Süper Lig listesinde bulunmamalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Söz konusu kararın kendisinden önce alındığını belirten Alman çalıştırıcı, iki futbolcunun KuPS Kuopio karşısındaki performansından memnun olduğunu söyledi.

Reis şu ifadeleri kullandı:

"Benden önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'dan tecrübelerimden bu kararların çok kolay olmadığnı biliyorum. Federasyon tarafından kural sık olarak değişebiliyor. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün 2 oyuncumuz da iyi performans gösterdi. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda hangi 2 oyuncuyu çıkaracaksınız? Mendy'yi çıkarma sebebim onu koruyabilmekti. Arka arkaya iki faul yaptı, sarı kartı vardı. Son maçta olduğu gibi aynı şeyleri yaşamak istemedim."

'BEŞİKTAŞ MAÇINA YARINDAN İTİBAREN ODAKLANACAĞIZ'

Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Thomas Reis derbiye ilişkin şunları söyledi:

"Bu maç dolayısıyla çok yorgunuz. Yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. Bütün odak bu maçtı. Bu tür maçlarda goller bulabilmek öz güvenimize katkı sağlıyor. Elbette rakip Beşiktaş iyi, güçlü bir takım, biz de içeride oynuyoruz. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız sadece bu maç olacak."

'ORTAYA KOYDUĞUMUZ MÜCADELEDEN GURUR DUYUYORUM'

Finlandiya deplasmanında suni çimde oynamanın zorluklarına da dikkat çeken Thomas Reis, takımının ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu ifade etti.