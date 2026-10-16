Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre Anayasa Mahkemesi, çok sayıda siyasi partinin geçmiş yıllara ait kesin hesaplarını inceledi. Yapılan denetimler sonucunda bazı partilerin kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu görülürken, bazılarının ise kanuna aykırı olduğu veya incelenmesi gereken evrakların süresinde sunulmadığı tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK PARTİLER

AYM, tespit edilen usulsüzlükler ve yasal eksiklikler doğrultusunda ilgili parti yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Hakkında suç duyurusunda bulunulacak 15 siyasi parti şu şekilde sıralandı:

Cihan Partisi

Sevgi ve Saygı Partisi

Adil Türkiye Partisi

Adalet Birlik Partisi

Türk Birliği Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)

Yenilik Partisi

Hak ve Huzur Partisi

Komünist Parti

Muhafazakar Yükseliş Partisi

Türkiyem Partisi

Aydınlık Geleceğin Partisi

Devrimci İşçi Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Güç Birliği Partisi

Yüksek Mahkeme'nin denetim raporlarında; Adalet Birlik Partisi'nin 2019 ve 2021, Hak ve Adalet Partisi'nin 2019, Türk Birliği Partisi'nin 2020 ve 2022, Cihan Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi ile Adil Türkiye Partisi'nin 2024, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin 2020, 2021 ve 2022, Hak ve Huzur Partisi ile Muhafazakar Yükseliş Partisi ve Komünist Parti'nin 2020-2021 yılları, Türkiyem Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet ve İstiklal Partisi'nin 2021 yıllarına ait mali tablolarının denetlendiği kaydedildi.