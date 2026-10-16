Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre Anayasa Mahkemesi, çok sayıda siyasi partinin geçmiş yıllara ait kesin hesaplarını inceledi. Yapılan denetimler sonucunda bazı partilerin kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu görülürken, bazılarının ise kanuna aykırı olduğu veya incelenmesi gereken evrakların süresinde sunulmadığı tespit edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK PARTİLER
AYM, tespit edilen usulsüzlükler ve yasal eksiklikler doğrultusunda ilgili parti yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
Hakkında suç duyurusunda bulunulacak 15 siyasi parti şu şekilde sıralandı:
Cihan Partisi
Sevgi ve Saygı Partisi
Adil Türkiye Partisi
Adalet Birlik Partisi
Türk Birliği Partisi
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
Yenilik Partisi
Hak ve Huzur Partisi
Komünist Parti
Muhafazakar Yükseliş Partisi
Türkiyem Partisi
Aydınlık Geleceğin Partisi
Devrimci İşçi Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Güç Birliği Partisi
Yüksek Mahkeme'nin denetim raporlarında; Adalet Birlik Partisi'nin 2019 ve 2021, Hak ve Adalet Partisi'nin 2019, Türk Birliği Partisi'nin 2020 ve 2022, Cihan Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi ile Adil Türkiye Partisi'nin 2024, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin 2020, 2021 ve 2022, Hak ve Huzur Partisi ile Muhafazakar Yükseliş Partisi ve Komünist Parti'nin 2020-2021 yılları, Türkiyem Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet ve İstiklal Partisi'nin 2021 yıllarına ait mali tablolarının denetlendiği kaydedildi.