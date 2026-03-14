Edinilen bilgiye göre kaza, Reşadiye-Koyulhisar karayolu üzerinde gerçekleşti. G. K. idaresindeki 58 ZA 453 plakalı Citroën marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi ve ters döndü. Kazada araç sürücüsü G. K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince detaylı inceleme başlatıldı.