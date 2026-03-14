Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu

Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme

Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, "Konut Fiyat Endeksi ile paralel hareket eden güncel arsa değerleme raporları, mevcut ekonomik tabloda toprağın sunduğu getiri potansiyelini rakamlarla tescil ediyor. Arsa yatırımı nominal değer artışı boyutuyla döviz ve mevduat başta olmak üzere klasik finansal araçların tamamını geride bıraktı. Dahası bu tablo, 2025 son çeyrek verileri incelendiğinde inşaat maliyet endeksindeki yükselişi de açık ara aştığını gösteriyor. Endeksa'nın saha gözlemleri ve kamuya açık kaynaklardan derlenen verilere uygulanan istatistiksel modelleme sonuçlarına göre Türkiye'de konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları son iki yılda yüzde 57 değer kazandı. Uzun vadeli eğriye bakıldığında bu artışın 2021'den bu yana kesintisiz devam ettiği görülüyor