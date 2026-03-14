Yeniçağ Gazetesi
14 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Ekonomi Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu

Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu

Ne altın ne gümüş… Son dönemde yatırımcıların yöneldiği alan değişti. Uzmanlar, küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında farklı yatırım araçlarının öne çıkmaya başladığını belirtiyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 1

Küresel belirsizlik yatırım tercihlerini değiştirdi
Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki dalgalanma yatırımcıları yeni güvenli liman arayışına yöneltti.

1 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 2

Somut varlıklar yeniden öne çıktı
Altın ve kıymetli madenlerin yanı sıra gayrimenkul ve arsa yatırımları da yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.

2 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 3

Arsa yatırımı yeniden popüler
Geleneksel yatırım araçlarından biri olan arsa yatırımı son yıllarda yeniden yükselişe geçti.

3 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 4

Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme
Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, "Konut Fiyat Endeksi ile paralel hareket eden güncel arsa değerleme raporları, mevcut ekonomik tabloda toprağın sunduğu getiri potansiyelini rakamlarla tescil ediyor. Arsa yatırımı nominal değer artışı boyutuyla döviz ve mevduat başta olmak üzere klasik finansal araçların tamamını geride bıraktı. Dahası bu tablo, 2025 son çeyrek verileri incelendiğinde inşaat maliyet endeksindeki yükselişi de açık ara aştığını gösteriyor. Endeksa'nın saha gözlemleri ve kamuya açık kaynaklardan derlenen verilere uygulanan istatistiksel modelleme sonuçlarına göre Türkiye'de konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları son iki yılda yüzde 57 değer kazandı. Uzun vadeli eğriye bakıldığında bu artışın 2021'den bu yana kesintisiz devam ettiği görülüyor

4 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 5

Arsa yatırımı birçok finansal aracı geride bıraktı
Kolcuoğlu’na göre arsa yatırımı, nominal değer artışı bakımından döviz ve mevduat gibi klasik finansal araçları geride bıraktı.

5 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 6

İnşaat maliyetlerini de aştı
Arsa fiyatlarındaki yükselişin, inşaat maliyet endeksindeki artışı da geçtiği belirtiliyor.

6 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 7

Artış 2021’den beri sürüyor
Uzmanlara göre arsa fiyatlarındaki yükseliş eğilimi 2021 yılından bu yana kesintisiz şekilde devam ediyor.

7 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 8

Arsa arzı sınırlı
Toprağın üretilemeyen ve arzı sınırlı bir kaynak olması da fiyat artışının önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

8 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 9

Yatırımcıların ilgisi artıyor
Ekonomik belirsizlik dönemlerinde arsa gibi somut varlıklara yönelim daha da artıyor.

9 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 10

Finansal bilinç yatırım tercihlerini değiştiriyor
Uzmanlara göre finansal bilinç düzeyi yüksek yatırımcılar arsa gibi geleneksel yatırım araçlarına yöneliyor.

10 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 11

Hukuki süreçler yatırım kararını etkiliyor
Ancak hukuki süreçlerdeki belirsizlik ve proje takvimlerindeki öngörülemezlik zaman zaman yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor.

11 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 12

Esnek ödeme modelleri dikkat çekiyor
Arsa yatırımlarında sunulan esnek ödeme seçenekleri ücretli çalışanların da bu alana yönelmesini sağlıyor.

12 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 13

Marmara ve Trakya hattı öne çıkıyor
Uzmanlara göre Marmara ve Trakya bölgesindeki altyapı yatırımları arazi talebini önemli ölçüde artırıyor.

13 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 14

Altyapı ve lojistik konum belirleyici
Arsa yatırımlarında altyapı projeleri, turizm potansiyeli ve lojistik konum fiyat artışında kritik rol oynuyor.

14 15
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu - Resim: 15
15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro