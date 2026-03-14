Küresel belirsizlik yatırım tercihlerini değiştirdi
Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki dalgalanma yatırımcıları yeni güvenli liman arayışına yöneltti.
Ne altın ne gümüş, uzmanlar açıkladı: İki yılda yatırımcısına yüzde 57 kazandıran varlık belli oldu
Ne altın ne gümüş… Son dönemde yatırımcıların yöneldiği alan değişti. Uzmanlar, küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında farklı yatırım araçlarının öne çıkmaya başladığını belirtiyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Somut varlıklar yeniden öne çıktı
Altın ve kıymetli madenlerin yanı sıra gayrimenkul ve arsa yatırımları da yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.
Arsa yatırımı yeniden popüler
Geleneksel yatırım araçlarından biri olan arsa yatırımı son yıllarda yeniden yükselişe geçti.
Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme
Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, "Konut Fiyat Endeksi ile paralel hareket eden güncel arsa değerleme raporları, mevcut ekonomik tabloda toprağın sunduğu getiri potansiyelini rakamlarla tescil ediyor. Arsa yatırımı nominal değer artışı boyutuyla döviz ve mevduat başta olmak üzere klasik finansal araçların tamamını geride bıraktı. Dahası bu tablo, 2025 son çeyrek verileri incelendiğinde inşaat maliyet endeksindeki yükselişi de açık ara aştığını gösteriyor. Endeksa'nın saha gözlemleri ve kamuya açık kaynaklardan derlenen verilere uygulanan istatistiksel modelleme sonuçlarına göre Türkiye'de konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları son iki yılda yüzde 57 değer kazandı. Uzun vadeli eğriye bakıldığında bu artışın 2021'den bu yana kesintisiz devam ettiği görülüyor
Arsa yatırımı birçok finansal aracı geride bıraktı
Kolcuoğlu’na göre arsa yatırımı, nominal değer artışı bakımından döviz ve mevduat gibi klasik finansal araçları geride bıraktı.
İnşaat maliyetlerini de aştı
Arsa fiyatlarındaki yükselişin, inşaat maliyet endeksindeki artışı da geçtiği belirtiliyor.
Artış 2021’den beri sürüyor
Uzmanlara göre arsa fiyatlarındaki yükseliş eğilimi 2021 yılından bu yana kesintisiz şekilde devam ediyor.
Arsa arzı sınırlı
Toprağın üretilemeyen ve arzı sınırlı bir kaynak olması da fiyat artışının önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Yatırımcıların ilgisi artıyor
Ekonomik belirsizlik dönemlerinde arsa gibi somut varlıklara yönelim daha da artıyor.
Finansal bilinç yatırım tercihlerini değiştiriyor
Uzmanlara göre finansal bilinç düzeyi yüksek yatırımcılar arsa gibi geleneksel yatırım araçlarına yöneliyor.
Hukuki süreçler yatırım kararını etkiliyor
Ancak hukuki süreçlerdeki belirsizlik ve proje takvimlerindeki öngörülemezlik zaman zaman yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor.
Esnek ödeme modelleri dikkat çekiyor
Arsa yatırımlarında sunulan esnek ödeme seçenekleri ücretli çalışanların da bu alana yönelmesini sağlıyor.
Marmara ve Trakya hattı öne çıkıyor
Uzmanlara göre Marmara ve Trakya bölgesindeki altyapı yatırımları arazi talebini önemli ölçüde artırıyor.
Altyapı ve lojistik konum belirleyici
Arsa yatırımlarında altyapı projeleri, turizm potansiyeli ve lojistik konum fiyat artışında kritik rol oynuyor.