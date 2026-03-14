Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Yeniçağ TV’de Gülay Tuncel’in konuğu oldu. Piyasaları sarsacak açıklamalarda bulunan Geçer, doların gerçek değerinden altın ve gümüşteki devrimsel yükseliş beklentisine kadar çok konuşulacak bir analiz paylaştı.
Selçuk Geçer bombayı patlattı: Çok sert yükselecek… Altını bile sollayacak
Altın yatırımcılarını bile ters köşe yapacak gelişmeyi açıklayan Selçuk Geçer, gümüş için 'Çok sert yükselecek' diyerek hedef verdi. Dolar için ise Geçer asıl fiyatının 100 TL olduğu noktasında rakam öngördü.Derleyen: Süleyman Çay
Dolar endeksinin yükseldiği, petrolün 100 doları zorladığı bir dönemde altının 5.000 dolar seviyesindeki hareketini yorumlayan Geçer, yatırımcıyı uyardı.
Yayının tamamını izlemek için tıklayınız...
Kamuoyunda oluşan "Altın bitti, düşecek" algısının aksine, kıymetli madenin yeni bir taban oluşturduğunu belirten Geçer, bu durumun nedenlerini şu sözlerle açıkladı:
"Altın şu anda tavan değil, taban noktasında. Kendine yeni bir zemin kuruyor. Neden? Çünkü belirsizlikler ve jeopolitik riskler var. Merkez bankaları dolara olan güvenini tamamen kaybetti. Doların ve Amerika'nın finansal hegemonyasından kurtulmak isteyen merkez bankaları, rezervlerini altın standardına uygun hale getiriyor. Hikayeyi böyle okumak lazım."
KORKUTAN DOLAR TAHMİNİ
Dolar kuru üzerindeki baskıya dikkat çeken Selçuk Geçer, mevcut rakamların piyasa gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Geçer, "Ben doların şu an itibarıyla 80 lira olduğunu söylüyorum. Bu benim beklentim değil, olması gereken rakam. Hatta bu söylediğim oldukça itidalli; normal koşullarda kurun 90 ile 100 lira arasında gezmesi gerekiyor. Bunu pek çok yerden teyit edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yatırımcılara gümüş konusuna özel bir parantez açan ünlü ekonomist, yenilenebilir enerji ve teknoloji yatırımlarının gümüşe olan talebi patlatacağını öngördü.
Geçer, "Sadece petrol bağımlılığı bitti. Nükleer, güneş ve yenilenebilir enerji yatırımları artıyor. Bu da gümüş demek. Yapay zeka yatırımlarındaki artış, gümüşün endüstriyel kullanımını tetikliyor. Savaşlar sanayiyi, özellikle savunma sanayini besler. Gümüş 80 doların üzerinde boşuna durmuyor; gümüşün yükselişi altından çok daha sert olacak” dedi.
Selçuk Geçer, yatırımcılara sadece fiyat odaklı bakmamaları gerektiğini hatırlatarak şu tavsiyelerde bulundu:
"Kazandığınız parayı harcadıktan sonra kalanla biriktirme yapmayın. Önce yatırım miktarını (örneğin yüzde 20) kafadan ayırın, kalanla yaşayın. Portföyünüzde altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli madenler yüzde 30-40 oranında yer almalı. Altını fiziki aldığınızda sürekli ekrana bakma ihtiyacınız yok olur. Kasanıza koyar unutursunuz, fiyat algınız yok olur ve bu sizi panik satışından korur."
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.