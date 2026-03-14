Kentsel dönüşümde yeni dönem: İBB'den 20 bin liraya varan kira yardımı müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem önlemleri kapsamında dönüşüm hamlelerini Meclis'te geçirdi. Buna göre evini güçlendiren de dönüştüren de belediyeden kira yardımı alçak.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Barınma maliyetleri, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birisi. Hükümetin yaptığı sembolik kira yardımları, vatandaşa 'barınma güvencesi' sağlayamıyor.

İBB Meclisi'nde konuya ilişkin kritik bir karar alındı. Karara göre evini güçlendiren veya dönüştüren ev sahipleri ve kiracılara 10 bin liradan 20 bin liraya kadar kira yardımı yapılacak. Emeklilere yapılan sardım miktarı artırılacak.

Yeni düzenlemeye göre, depreme dayanaksız binaların yıkımı yerine güçlendirmeyi tercih edenlere can suyu olacak destekler mevcut. Güçlendirme çalışmaları için sağlanan kira yardımlarından faydalanabilmek için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun güçlendirme ruhsatının alınması ve yapının tahliye edildiğinin belgelenmesi gerekecek.

Güçlendirme yapacaklar için ödeme tablosu:

Yapı Malikleri: 18 ay boyunca aylık 10.000 TL

Emekli Yapı Malikleri: 18 ay boyunca aylık 12.000 TL

Kiracılar: 12 ay boyunca aylık 10.000 TL

Emekli Kiracılar: 12 ay boyunca aylık 12.000 TL

Binalarda Oturmayan Malikler: 18 ay boyunca 6.500 TL

YIKIM VE YENİLEMEDE YARDIM TUTARLARI ARTIRILDI

İBB, sadece güçlendirmeyi kapsama almakla kalmadı; mevcut kentsel dönüşüm kira yardımı rakamlarında da ciddi bir artışa gitti. Binası riskli olduğu için yıkılan vatandaşlara yönelik yeni yardım miktarları, ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak güncellendi.

Yeni "Yıkım" Dönüşüm Yardımları:

Yapı Malikleri: 48 ayı geçmemek üzere aylık 18.000 TL

Emekli Yapı Malikleri: 48 ayı geçmemek üzere aylık 20.000 TL

Kiracılar: 12 ayı geçmemek üzere aylık 18.000 TL

Emekli Kiracılar: 12 ayı geçmemek üzere aylık 20.000 TL

İBB'nin emekliyi önceliklendiren, vatandaşı destekleyen bu kararı, deprem önlemleri kapsamında kentsel dönüşüm için önemli bir adım olarak görülüyor.

