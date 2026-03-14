Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde gerçekleşti.

Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında seyir halinde olan 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 ACK 344 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine Van ve Bitlis’ten çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındılar. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verildiği ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.