Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu ile yaptıkları toplantının ardından Tedesco ve Devin Özek ile alakalı verilen kararı açıkladı.

Sadettin Saran açıklamasında, “Dünkü bize yakışmayan üzücü futbolla ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak.” dedi.

Saran sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada çok konuşulan spekülasyonlar, yok primler verilmedi… Yalan söylüyorlar. Hak edilmiş olup verilmeyen bir şey yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı. Çok üzüldük.”

Başkan ayrıca, “Söyleyecek başka bir şey yok. Devin Özek'le devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak.” açıklamasında bulundu.