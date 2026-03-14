Yeniçağ Gazetesi
14 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Bu otomobiller için dev fırsat: Tam 800 bin TL indirim var

Otomobil piyasasında 2026 yılının Mart ayı itibarıyla büyük bir hareketlilik meydana geliyor. Yeni güncellenen vergi düzenlemeleri doğrultusunda, tam 11 farklı modelde devasa fiyat avantajları dikkat çekiyor.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Mart ayında araba fiyatlarındaki büyük indirim dikkat çekiyor. Özellikle yerli üretim kriterini karşılayan seçeneklerde 800 bin liraya ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha makul seviyelere çekiyor.

1 7
Konuya ilişkin tahmini bilgilere göre ÖTV muafiyetinden yararlanan markaların avantajlarının TL karşılıkları şu şekilde,

2 7
TOGG T10X • Motor: Elektrikli SUV • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL

3 7
HYUNDAİ BAYON • Motor: 1.0 T-GDI • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL

4 7
HYUNDAİ İ20 • Motor: 1.0 T-GDI • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 720.000 TL

5 7
FİAT EGEA CROSS • Motor: 1.4 Fire • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.200.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 694.000 TL

6 7
HYUNDAİ İ10 • Motor: 1.2 MPI • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.050.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 620.000 TL

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro