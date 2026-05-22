Sabancı Holding’in Akçansa’daki hisselerinin devrine ilişkin süreçte kritik eşik aşıldı. Rekabet Kurulu, şirketin yüzde 39,72 oranındaki payının mevcut ortak Heidelberg Materials’a devredilmesine onay verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Heidelberg Materials’ın Sabancı Holding’e ait 76 milyon 35 bin lira nominal değerindeki paylar için ön alım hakkını kullandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu hisse devrine Rekabet Kurumu tarafından 21 Mayıs tarihinde izin verildiği belirtilirken, devir işlemlerinin diğer yasal izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacağı ifade edildi.

SÜREÇ TAMAMLANINCA AÇIKLAMA YAPILACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, süreçle ilgili önemli gelişmelerin ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken duyuruların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Gerçekleşecek devir işlemiyle birlikte Heidelberg Materials’ın Akçansa üzerindeki kontrolünün daha da güçlenmesi bekleniyor.