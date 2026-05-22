Maaşı duyan gençlerin hepsi bu mesleğe akın akın gidiyor
Gençlerin geleneksel ofis kariyerlerini bir kenara bırakarak yönünü teknik ve uygulamalı mesleklere çevirdi. Yüksek maaşıyla gençlerin gözüne giren meslekler belli oldu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye’de iş hayatının yerleşik kuralları ve kariyer algısı kökten değişiyor. Düşen alım gücü ve masa başı işlerdeki amansız rekabetten bunalan Z kuşağı, geleneksel ofis kariyerlerini bir kenara bırakarak yönünü teknik ve uygulamalı mesleklere çevirdi.
Eskiden gençlerin mesafeli yaklaştığı elektrikçilik ve sıhhi tesisatçılık gibi alanlar, şimdilerde sunduğu yüksek gelir imkanı ve finansal bağımsızlık fırsatıyla yeni neslin gözdesi haline geldi. Şantiyelerde ve teknik servislerde ter dökmek, artık gençler için parlak ve kazançlı bir kariyer kapısı olarak görülüyor.
Klasik kariyer basamaklarının cazibesini yitirdiği bu yeni dönemde, somut bir zanaat öğrenerek hızlıca kendi ayakları üzerinde durmak isteyen gençlerin sayısı çığ gibi büyüyor. Sektör paydaşları, son zamanlarda çıraklık ve usta yardımcılığı kadrolarına yapılan başvurularda ciddi bir patlama yaşandığına dikkat çekiyor.
Teknik mesleklerin en cazip tarafı ise işi kavrayıp kendinizi kanıtladığınız anda piyasada aranan bir uzman olabilmeniz ve çalışma saatlerinizi tamamen kendi isteğinize göre planlayabilmeniz.
Genç nüfusu bu alanlara yönlendiren en büyük etken ise şüphesiz sağlanan yüksek gelir düzeyi. 2026 yılı verilerine bakıldığında, elektrik ve tesisat ustalarının aylık kazançları, yılların beyaz yakalı çalışanlarını bile geride bırakmış durumda.
Kurumsal şirketlerde ya da büyük projelerde görev alan deneyimli bir elektrik ustasının aylık geliri 60.000 TL ile 80.000 TL arasında değişiyor. Mesleğe yeni adım atmış, temel bilgilere sahip bir usta yardımcısı bile işe en az 50.000 TL civarında bir maaşla başlangıç yapıyor. Endüstriyel elektrik, akıllı ev sistemleri ve pano montajı gibi alanlarda uzmanlaşan genç kıdemli ustaların maaşları ise 90.900 TL seviyelerine kadar ulaşıyor.
Benzer bir kazanç tablosu tesisat sektöründe de görülüyor; sıhhi tesisat, kombi montajı, akıllı ısıtma sistemleri ve mekanik altyapı üzerine tam zamanlı çalışan deneyimli bir tesisat ustasının aylık net kazancı 65.000 TL'den başlıyor.
