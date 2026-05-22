150 yıl önce inşa edildi: Bir zamanlar Atatürk ve ailesi kalıyordu

Akaretler Sıraevler’in en çarpıcı özelliklerinden biri, mimari yapının toplumsal hiyerarşiyi doğrudan görünür kılmasıdır. Dolmabahçe Sarayı’ndaki üst düzey bürokratlar ve yetkililer için daha geniş, ferah ve yüksek tavanlı konutlar inşa edilirken; daha alt kademede görev yapan çalışanlara ise küçük ve sade evler tahsis edilmiştir. Bu yerleşim stratejisi, Geç Osmanlı döneminin sosyal sınıf yapısının mimariye nasıl hayat bulduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Yapı grubunun yerleşim planı da son derece sistematik bir yaklaşıma sahiptir: Eğimli bir topoğrafyaya konumlandırılan binalar, İstanbul Boğazı’na paralel bir hat üzerinde uzanır. Bu akıllıca tasarım sayesinde evlerin gün ışığından en iyi şekilde yararlanması ve doğal hava sirkülasyonunun maksimum düzeye ulaştırılması sağlanmıştır. Söz konusu mühendislik ve mimari vizyon, 19. yüzyıl koşulları göz önüne alındığında oldukça ileri düzeyde bir şehircilik anlayışı olarak kabul edilmektedir.