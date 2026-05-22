Forbes Türkiye’de yer alan göç araştırmalarına göre, dünya genelindeki hükümetler, uzaktan çalışan profesyonelleri artık ekonomik büyümeyi destekleyen stratejik bir kaynak olarak görüyor.
10 ülke Türklere kapılarını açtı: Vize engeli kalmayacak
Pandemide hayatımıza giren uzaktan çalışma kültürü, dünya genelinde göç ve vize politikalarında köklü bir devrim yarattı. Aralarında Portekiz, İspanya, Japonya’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke, Türkler için vize engellerini esneterek "Dijital Göçebe Vizesi" programlarını devreye soktu.Derleyen: Dilek Taşdemir
Bu yeni nesil çalışanların tercih edilmesindeki en büyük etkenler ise şunlar:
YEREL İŞ GÜCÜYLE REKABET ETMİYORLAR
Kendi ülkelerindeki veya küresel firmalardaki işlerine devam ettikleri için yerel halkın istihdamını tehdit etmiyorlar.
Kazandıkları dövizi, yaşamayı seçtikleri ülkede harcayarak doğrudan yerel esnafa ve ekonomiye katkı sağlıyorlar.
Ülkeler, küresel rekabette öne çıkmak için yüksek eğitimli ve nitelikli bireysel yetenekleri kendi topraklarına çekmeyi amaçlıyor.
DÜNYANIN 4 BİR YANINDAN ESNEK OTURUM İMKANLARI
İş gücü danışmanlık şirketi MBO Partners’ın yayımladığı verilere göre, dünyada kendisini "dijital göçebe" olarak tanımlayanların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ülkeler de bu talebe yanıt vermek adına uzun bürokratik süreçler yerine daha hızlı ve esnek oturum imkanları sunuyor.
İşte dijital göçebelerin gözdesi olan o bölgeler ve öne çıkan ülkeler:
Avrupa'da Portekiz, İspanya, Estonya, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan. Kosta Rika, Panama
Amerika'da Kosta Rika, Panama
Asya-Pasifik'te Tayland, Japonya (Tokyo ve Osaka)
BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Ülkelerin sunduğu bu özel vize programlarından yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarının, uzun konsolosluk kuyrukları ve ağır vize prosedürleri yerine temel olarak şu kriterleri karşılaması gerekiyor:
GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR?
Belirli bir seviyenin üzerinde düzenli aylık gelire sahip olduğunu belgelemek.
Uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortası yaptırmak.
İşin internet üzerinden, uzaktan yürütüldüğünü kanıtlayan resmi evrakları sunmak.