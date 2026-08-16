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Türkiye ekonomisini uzun yıllar yöneten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çocukluğunun ve ailesinin ticari geçmişinin dayandığı tarihi Çıkrıkçılar Yokuşu’nda esnafla bir araya geldi.

Pazar tezgahlarındaki domates ve soğan fiyatlarından, gurbetçilerin avro bazlı Türkiye-Almanya kıyaslamalarına; yüksek ev ve dükkân kiralarından emeklilerin yaşama tutunma mücadelesine kadar sokaktaki asıl tablo gün yüzüne çıktı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in programında vatandaşlarla bir araya gelen Babacan’ın, bir esnafla girdiği diyalog ise dikkat çekti.

"KURMAYLARINLA BERABER EKONOMİNİN BAŞINA GEÇ" ISRARI

Bir esnafın, "Etme eyleme, şu Reise söyleyelim de kurmaylarınla birlikte ekonominin başına geç" şeklindeki isteğine Ali Babacan, "Bak, hukuk ve adalet olmayınca ekonomi olmaz" yanıtını verdi.

Ardından esnaf, Babacan’a esnaflıktan geldiğini hatırlatarak yüzleri güldüren şu ısrarda bulundu:

"Sen esnaflıktan gelmesin. Gel, Reisle de aran iyi, yolunu buluruz. Kurmaylarınla beraber şu ekonominin başına geç."

Babacan ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da eski ekipten olduğunu ifade ederek, "Bütün kadro değişmeyince olmaz" karşılığını verdi.

KÜLLİYE'DEKİ TOKALAŞMA GÜNDEME GELDİ

Esnaf, ısrarını sürdürerek Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bir resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmasını hatırlattı ve "Bak önceden Reisle aran iyi değildi, şimdi aynı masada gittin, tokalaştın, barıştın, iyisin" ifadelerini kullandı.

Esnafın "Sizin niyetiniz yok" şeklindeki söylemine ise Babacan, "Bizim niyetimiz yoksa DEVA Partisi’ni niye kurduk?" diyerek cevap verdi.

Öte yandan, bir vatandaşın günümüzde bir ailenin geçimi için ne kadar gelire sahip olması gerektiğine dair sorusunu da yanıtlayan Babacan, diyaloğu şu sözlerle noktaladı:

"Satın alma gücüne bakınca, 100 bin liranın altında bir maaşla 4 kişilik bir ailenin geçinmesi imkânsız. Bu sınırı TÜRK-İŞ söylüyor."

'YÖNETEN EKİBİN DEĞİŞMESİ LAZIM'

Bir başka esnaf ise 'Saat 8'de dükkanı açtım 3,5 da siftah yaptım. Emekliyim 20 bin lira maaşla geçiniyorum. Ev ve iş yeri kira. Eve 35 bin TL kira ödüyorum. 3 bin TL'de aidat çıktı' isyanına Babacan, 'Düzelmesi için yöneten ekibin değişmesi lazım. Değişecek inşallah' yanıtını verdi.