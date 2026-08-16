Devlet milyonlarca vatandaşına karşılıksız para dağıtacak: Bir ülke harekete geçti

ÖDEME MİKTARI GELİR VE KONUT DEĞERİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Duyurulan plana göre, azami ödeme tutarı olan 600 Singapur doları; yıllık değerlendirilebilir geliri 22 bin Singapur dolarına kadar olan ve ikamet ettiği konutun yıllık rayiç değeri 15 bin Singapur dolarını geçmeyen vatandaşlara verilecek.