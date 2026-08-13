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Kaynak: ANKA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmiş yıllarda yaptığı "tek haneli enflasyon" açıklamalarını hatırlatarak ekonomi yönetimini eleştirdi.

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Babacan, Mehmet Şimşek'in 2023 yılında yaptığı "Hedefimiz enflasyonu 2026 sonunda tekrar tek haneye düşürebilmek" açıklamasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılında kullandığı "Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız" ifadelerine dikkat çekti.

"HAYAL VE GERÇEK" PAYLAŞIMI

Paylaşımında iki açıklamayı karşılaştıran Babacan, "2026 yılındayız... Hayal: Tek haneli enflasyon (yüzde 10'dan az). Gerçek: Yıl sonunda dahi yüzde 28" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Babacan'ın açıklaması, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini duyurmasının ardından geldi. Açıklama, ekonomi gündeminde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.