Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk televizyonculuğunun ve medya dünyasının duayen isimlerinden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran haber sunucusu Reha Muhtar, 66 yaşında Bodrum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından Bodrum'da bir hastaneye kaldırılan ve 'kalp yetmezliği' teşhisi konulan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece yarısı yaşamını yitirdi.