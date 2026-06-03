Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi?

Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi?

TV8 ekranlarının soluk kesen yarışması Survivor, 19 Haziran’daki dev finale geri sayım sürerken heyecan dolu bir bölümle daha izleyici karşısına çıktı. Can Berkay Ertemiz’in vedasının ardından adadaki dengeler tamamen değişirken, yarışmacılar sezonun son takım dokunulmazlığı için parkura çıktı.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 1

Bireysel oyunlar öncesindeki bu kritik virajda güç, hız ve dengenin sınırları zorlandı.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 2

İşte 2 Haziran Salı günü ekrana gelen son bölümde yaşananlar, dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden isimler...

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 3

SEZONUN SON TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM’IN

Büyük finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacılar ağırlaştırılmış parkur şartlarında adeta zamanla yarıştı.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 4

Kırmızı ve Mavi takımın stratejik hamlelerine sahne olan nefes kesen mücadelenin sonunda, atış kulvarında üstünlüğü eline alan Kırmızı Takım (Ünlüler) dokunulmazlık sembolünün sahibi olmayı başardı.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 5

Galibiyetle Kırmızı Takım konseyi rahat geçirirken, Mavi Takım (Gönüllüler) için tehlike çanları çaldı.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 6

POTADA KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI: İŞTE ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından Kırmızı Takım’dan Murat Arkın ve Deniz ilk iki eleme adayı olarak potadaki yerlerini almıştı. Gözlerin çevrildiği 2 Haziran tarihli ada konseyinde ise heyecan doruğa ulaştı:

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 7

. Eleme Adayı: Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım’da yapılan oylamada adı en çok yazılan isim Nagihan Karadere oldu ve deneyimli yarışmacı potaya girdi.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 8

4. Eleme Adayı: Kırmızı Takım’da performans birincisi ya da sembol sahibi olan Mert Nobre, dördüncü eleme adayı olarak Sude'nin adını söyledi.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 9

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Bireysel performansların kaderi belirleyeceği eleme düellosunun eşleşmeleri de konseyde netlik kazandı.

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 10

Adaya veda etmemek için parkura çıkacak yarışmacıların eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

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Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi? - Resim: 11

Murat Arkın vs Sude
Deniz vs Nagihan Karadere

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Kaynak: Diğer
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