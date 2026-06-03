Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi?

POTADA KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI: İŞTE ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından Kırmızı Takım’dan Murat Arkın ve Deniz ilk iki eleme adayı olarak potadaki yerlerini almıştı. Gözlerin çevrildiği 2 Haziran tarihli ada konseyinde ise heyecan doruğa ulaştı: