Bireysel oyunlar öncesindeki bu kritik virajda güç, hız ve dengenin sınırları zorlandı.
Survivor’da final öncesi büyük hesaplaşma: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına kimler girdi?
TV8 ekranlarının soluk kesen yarışması Survivor, 19 Haziran’daki dev finale geri sayım sürerken heyecan dolu bir bölümle daha izleyici karşısına çıktı. Can Berkay Ertemiz’in vedasının ardından adadaki dengeler tamamen değişirken, yarışmacılar sezonun son takım dokunulmazlığı için parkura çıktı.Derleyen: Haber Merkezi
İşte 2 Haziran Salı günü ekrana gelen son bölümde yaşananlar, dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden isimler...
SEZONUN SON TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM’IN
Büyük finale adım adım yaklaşılırken, yarışmacılar ağırlaştırılmış parkur şartlarında adeta zamanla yarıştı.
Kırmızı ve Mavi takımın stratejik hamlelerine sahne olan nefes kesen mücadelenin sonunda, atış kulvarında üstünlüğü eline alan Kırmızı Takım (Ünlüler) dokunulmazlık sembolünün sahibi olmayı başardı.
Galibiyetle Kırmızı Takım konseyi rahat geçirirken, Mavi Takım (Gönüllüler) için tehlike çanları çaldı.
POTADA KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI: İŞTE ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından Kırmızı Takım’dan Murat Arkın ve Deniz ilk iki eleme adayı olarak potadaki yerlerini almıştı. Gözlerin çevrildiği 2 Haziran tarihli ada konseyinde ise heyecan doruğa ulaştı:
. Eleme Adayı: Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım’da yapılan oylamada adı en çok yazılan isim Nagihan Karadere oldu ve deneyimli yarışmacı potaya girdi.
4. Eleme Adayı: Kırmızı Takım’da performans birincisi ya da sembol sahibi olan Mert Nobre, dördüncü eleme adayı olarak Sude'nin adını söyledi.
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Bireysel performansların kaderi belirleyeceği eleme düellosunun eşleşmeleri de konseyde netlik kazandı.
Adaya veda etmemek için parkura çıkacak yarışmacıların eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Murat Arkın vs Sude
Deniz vs Nagihan Karadere