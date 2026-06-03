CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren sohbet toplantısında soruları yanıtlayan Özel, "Mutlak Butlan" kararının ardından yaşanan süreçten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerine, yeni parti senaryolarından dokunulmazlık tartışmalarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL GİTSİN, KEMAL KILIÇDAROĞLU GELSİN İSTENDİ"

Kurultayın sakat olduğu ve delegelerden imza toplanmasının bir karşılığı bulunmadığı yönündeki yorumları yanıtlayan Özel, "Butlan yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı ile tandem oynuyorlar, birinin sıkıştığı yere öbürü yetişmeye çalışıyor" dedi.

Karşılarında meşru bir siyasi rakibin olmadığını söyleyen Özel, kurultay yapmanın birçok yolu bulunduğunu, önemli olanın niyet olduğunu ifade etti.

"Butlan kararının sahtekarlığında büyük bir tutarlılık var" diyen Özel, "Hükümet 'Benimle alakası yok' diyor ancak Adalet Bakanı 'Harika bir karar oldu' diyor. Öyleyse neden Adalet Bakanlığı, mahkemenin hakimlerine brifing veriyor?" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kongresi ve kurultay davalarında aynı iddiaların bulunduğunu ve iddialarını ispatlayamayan tanıkların yer aldığını belirten Özel, "Birinde butlan ama tedbir yok, diğerinde ise butlan ve tedbir var. Neden? Çünkü Özgür Özel gitsin, Kemal Kılıçdaroğlu gelsin istendi" dedi.

Mutlak butlan kararının dünya hukuk tarihi açısından olabilecek en problemli kararlardan biri olduğunu savunan Özel, tüm yolları deneyeceklerini ve Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

Özel, "Kimin ne dediğinin, ne kumpas kurduğunun önemi yok. Sokağın değişim talebini duyuyorum ve bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

"MUTLAK BUTLAN KARARIYLA HAREKET EDENLER BUNU SAVUNAMAYACAK"

Mutlak butlan kararının neden çıktığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özgür Özel, bu kararın ne kararı alanlara ne de butlanla göreve getirilenlere fayda sağlayacağını kaydetti. Geçtiğimiz bayram AK Parti ile bayramlaşmaya giden CHP milletvekillerinin de çeşitli sorular karşısında zorlandığını, bayramdan mutsuz, şaşkın ve tepki görmüş olarak döndüklerini söyleyen Özel, "Mutlak butlan kararıyla hareket eden kemse bugün yaptığı işi savunamayacak. Bu, arkasında durulabilecek bir karar değil" diye konuştu.

"KARAR; ARAYA ZAMAN GİRSİN, ÖFKE DİNSİN DİYE BAYRAMIN HEMEN ÖNCESİNDE ÇIKTI"

Kararın bayram öncesinde açıklanmasına da değinen Özel, "Mutlak butlan kararı, seçmenin öfkesi dinsin diye bayramın hemen öncesinde çıktı. Bayram bitti ama öfke daha da büyüdü" dedi.

Seçmenin öfkesinin ancak CHP'den dönülmeyecek şekilde kopması halinde sönebileceğini ifade eden Özel, "Partide bir daha asla onarılamayacak yaralar açılır" değerlendirmesinde bulundu.

"DOKUNULMAZLIĞIMI KAYBETME ENDİŞEM YOK..."

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tartışmalara da değinen Özel, "Kendisiyle ilgili endişe duyan birisi CHP gibi bir partinin genel başkanlığına soyunmaz" dedi.

Kendi geleceğinden değil, Türkiye'deki çok partili siyasal yaşamın geleceğinden endişe duyduğunu belirten Özel, "Endişelerim kamu düzeni açısından. Kamu hukukçuları, 'Bu yırtık kapanmadığı takdirde kamu düzeni ortadan kalkıyor' diyor. İstinaf hakimini, mahkeme heyetini ayarlayan birileri istediği seçilmişi ya da seçimi yok hükmünde sayabilir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE MÜZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerine dair soruları da yanıtlayan Özel, "Kılıçdaroğlu ile müzakere kanalı hiç açılmadı" dedi.

Kararın ardından yaptıkları telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun kendisine, "Ne yapmak lazım?" diye sorduğunu aktaran Özel, kendisinin de "Kurultay yapmamız lazım" yanıtını verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun çevresinin "Kurultay yapılamaz" görüşünü dile getirdiğini belirten Özel, "Ben. 'Siz isterseniz yapılır' dedim. Uygun zamanda yapılması için istişare etmek üzere anlaştık" ifadelerini kullandı.

Kurultayın geciktirilmesinin büyük bir felaket olacağını söylediğini kaydeden Özel, "Kemal Bey mevzunun farkında değildi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun müzakere ekibinin görüşmeler için belirlenen gün ve saatleri farklı gerekçelerle değiştirdiğini öne süren Özel, "Müzakere etmeye yönelik bir niyetleri yoktu. Kamuoyundaki beklentiyi tatmin etmeye yönelik hareket ettiklerini gördük. Müzakerecinin, müzakere edeceği kişilerin evini, yerini bastığı ilk kez oluyor" diye konuştu.

Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmelerin ardından, 2023 seçimlerinin kaybedilmesi sonrasında yaşanan süreçte hissettiklerine benzer duygular yaşadığını da söyledi.

"O zaman da bizim hatalarımız, ortaklarımızın hataları vardı. Milletimiz yastaydı. Genel başkanlığa aday mısınız diye sorarlarsa bir an önce kongre yapacağınızı söyleyin dediğimde, 'Sokaktan öyle bir talep var mı?' diye sormuştu. 'Bugünkü sessizliğe bakmayın, öfke var' demiştim. Kemal Bey 'Değişim için adım atacağım' deseydi ben aday olmazdım. Bugün ise o zamanki tepkinin on katı var" dedi.

"KEMAL BEY'İN MYK'SI ÇARESİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı yeni Merkez Yönetim Kurulu listesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, 7 isim olacağı yönündeki beklentilerin ardından listenin 19 kişiden oluşmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Özel, "19 kişilik MYK tedirginliktir. Bu isimlerin mutlak bir sadakat ile bağlı değil, görevlendirmeyle yanında yer aldığının göstergesidir. 12 oynayan parça var demektir. Kemal Bey'in her sabah parçaları yoklaması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşması ihtimaline ilişkin ise Özel, "Toplantıdaki büyük öfkeyi ve tepkiyi gördünüz, sizce gelebilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesajları ve Ekrem İmamoğlu tartışmalarına da değinen Özel, Kılıçdaroğlu'nun cezaevinde İmamoğlu'nu ziyaret eden ilk isimlerden biri olduğunu hatırlatarak, "O gün ortaya atılan birçok iddiaya rağmen suçsuz olduğuna inandıkları İmamoğlu, şimdi tüm iddialar çürütülmüşken mi hırsız oldu" diye sordu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İKTİDARA MUHALEFET ETME İMKANI KALMADI"

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun iktidara muhalefet etme imkanının kalmadığını savunan Özel, "'Normalleşme' sürecinde bize 'Diktatörle müzakere olmaz, mücadele olur' diyenler bugün aynı kişilerle ortak dilde buluştu. A Haber'e, TGRT'ye çıkıp 'Süreçte bize çok katkınız oldu, iyi ki varsınız' dedikten sonra nasıl iktidara muhalefet yapabilecek?" ifadelerini kullandı.

"FELAKET SENARYOSU İÇİN YENİ PARTİ PLANI HAZIR"

Yeni parti tartışmalarına da açıklık getiren Özgür Özel, parti içindeki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"Yeni parti olacak, olmalı" diyen Özel, bunun bir tercih değil, olası en kötü senaryolara karşı hazırlık olduğunu söyledi.

Butlan sonrası baskın seçim ya da partinin kurultay yapamaması gibi durumlarda hazırda bir alternatif bulunmamasının büyük bir şok yaratacağını ifade eden Özel, en kötü senaryoda kullanılmak üzere bir plan hazırlandığını anlattı.

DEM Parti örneğinde olduğu gibi iki partili bir modelin düşünülebileceğini belirten Özel, bir partide eksiklik yaşanması halinde yedek partinin hazır olması gerektiğini söyledi.

CHP'yi bırakıp yeni partiye geçme yönünde bir kararlılıklarının bulunmadığını vurgulayan Özel, "İktidar yürüyüşümüzü partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız" dedi.

Partinin bu süreçte zaman kaybettiğini ancak zemin ve kamuoyu desteği kaybetmediğini ifade eden Özel, "Ben ve arkadaşlarım kamuoyu desteği ile partideyiz" diye konuştu.

CHP'nin markasının ve logosunun çok önemli olduğunu söyleyen Özel, bazı televizyon kanallarında kendilerine yeni partiye geçmeleri yönünde telkinlerde bulunulduğunu öne sürerek, "Düne kadar itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptıkları, dünya kadar hakaret sıraladıkları Kemal Bey'e şimdi başka bir dil geliştirmişler. Onun üzerinden bize yol açısı çiziyorlar. Biz beklenen hataları, yanlışları yapmadığımız için onların hedefindeyiz, kazanma şansımız onlar için problem oluyor" dedi.

"KABİNE BİZİM İÇİN DEĞİŞMİŞ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Bahçeli'nin değerlendirmelerini önemli bulduğunu söyledi.

"Ümit ediyorum Devlet Bey son durumlardan duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir" diyen Özel, iki bakanın göreve aynı gün başladığını hatırlattı.

Bakanların göreve başlamasının ardından yaşanan sürece dikkat çeken Özel, "Kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anlamış bulunduk" dedi.

Yürütmenin doğrudan yargıya karışmasının devlet geleneğinde olmayan bir durum olduğunu belirten Özel, bir mahkeme kararının ardından yürütmenin bir üyesinin dakikalar içinde açıklama yapmasının hukuk açısından sorunlu olduğunu söyledi.

Özel, "Yürütmenin doğrudan yargıya karışması, devletin geleneğinde olmayan bir durum. Cumhuriyet ve hatta dünya hukuk tarihinde bir mahkeme kararı açıklandıktan dakikalar sonra yürütmenin bir üyesinin çıkıp, bu kararı 'önemli bir karar' olarak nitelendirip değerlendirme yapması, aslında bu kişinin hukuksuzluğun neresinde olduğunu tam olarak söylüyor, kendisi bu korkunç sürece imza atmış oldu" ifadelerini kullandı.

FETÖ İDDİALARI VE 'KASET' TARTIŞMASI

Özgür Özel, FETÖ talimatı sonucu siyasette yükseldiğine yönelik iddiaları da yanıtladı. İktidar medyasının yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer saldırılar yönelttiğini anımsatan Özel, "Şimdi aynı ifadeleri Kemal Bey bana söylüyor, benim için ima ediyor" dedi.

Hakkındaki iddialara konu olan bilgilerin yanlış olduğunu savunan Özel, geçmişte 15 Temmuz gecesi gösterdiği tavır nedeniyle övülen bir siyasetçi olduğunu hatırlattı.

Parti içinden gitmemeleri yönünde çağrıda bulunanlara rağmen, kumpas davalarını yakından takip ettiklerini belirten Özel, "Bu iftiralarla ilişkilendirilemeyecek iki-üç kişiden birine bu şeyleri söylüyorlar. Kemal Bey imada bulunmuş isim vermemiş ancak diğerleri Özgür Özel'e FETÖ yakıştırması yapıyorsa, büyük bir acz içindedir, yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar demektir" dedi.

Özkan Yalım'ın elinde kasetler bulunduğuna ilişkin iddiaları da değerlendiren Özel, "Herhangi bir korkusu olan gidip uzlaşırdı" ifadelerini kullandı.