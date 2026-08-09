Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından biri haline gelen Arda Güler için yeni sezon öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ARDA GÜLER İÇİN 115 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Real Madrid’e Arda Güler için 115 milyon Euro''luk teklifte bulundu.

Gözler teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karara çevrildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE PSG TARİHİNE GEÇECEK

PSG, bu hamleyle birlikte tarihinin en büyük harcamalarından birini göze aldı. Real Madrid'in bu teklifi kabul etmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde bu rakam, Arda Güler'i Neymar ve Mbappe'den sonra kulübün en pahalı üçüncü oyuncusu yapacak.

PSG, 2017 yılında Neymar için Barcelona’ya 222 milyon Euro, Kylian Mbappe için ise Monaco’ya toplam 180 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

REAL MADRID’DE 20 GOLE KATKI

Real Madrid’deki rolünü giderek büyüten Arda Güler, geçtiğimiz sezon İspanyol deviyle 51 karşılaşmada görev yaptı. Milli yıldız bu maçlarda 6 gol ve 14 asist üreterek toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler’in güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.